Bediüzzaman (Ayrılığın 64 . yılı)

ŞİİR

Gözlerimiz her daim arar durur hep seni.. Risale-i Nurların seninle bağlar beni.. Seninle birlikteyiz, hep beraberiz yani.. Görmeden sevdik seni.. Allah rızasıdır bunun sebebi.. Bize her zaman Allah’ı Peygamberi tanıttın.. Kur’ân kitabımız, Peygamber rehberimiz. Burası misafirhane; oldun mihmandarımız. Müspet hareket dersi verdin şakirtlerine.. Ömrünce hizmet ettin Kur’âna, Peygambere.. Asırlar sonrası hizmet sundun Müslümanlara.. Görür gibi yaşadın asrı saadeti, anlattın bize. Eserlerinle gösterdin sırat-ı müstakimi bize.

Maddeten olmasan da manen yanımızdasın. Kur’ânın Tefsirini okuyorum ayet ayet yeniden.. Altmış dört yıl olmuş aramızdan ayrılalı bedenen. Birimiz dünyada, birimiz ahirette birlikteyiz ruhen.

Okunma Sayısı: 100

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.