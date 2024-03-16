Bediüzzaman (Ayrılığın 64 . yılı)

Gözlerimiz her daim arar durur hep seni..
Risale-i Nurların seninle bağlar beni..
Seninle birlikteyiz, hep beraberiz yani..
Görmeden sevdik seni..
Allah rızasıdır bunun sebebi..
Bize her zaman Allah’ı Peygamberi tanıttın..
Kur’ân kitabımız, Peygamber rehberimiz.
Burası misafirhane; oldun mihmandarımız.
Müspet hareket dersi verdin şakirtlerine..
Ömrünce hizmet ettin Kur’âna, Peygambere..
Asırlar sonrası hizmet sundun Müslümanlara..
Görür gibi yaşadın asrı saadeti, anlattın bize.
Eserlerinle gösterdin sırat-ı müstakimi bize.
Maddeten olmasan da manen yanımızdasın.
Kur’ânın Tefsirini okuyorum ayet ayet yeniden..
Altmış dört yıl olmuş aramızdan ayrılalı bedenen.
Birimiz dünyada, birimiz ahirette birlikteyiz ruhen.