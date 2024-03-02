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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Yeni Asya Gazetesi

Şahin TOKMAK
02 Mart 2024, Cumartesi
ŞİİR

Eski hal muhal; ya yeni hal ya izmihlal

Nesli ahirzaman. Bu asrın insanları pek yaman

İlerle rehberin Kur’ân, önderin Peygamberim

Asya’nın miftahı meşveret ve şura

Sarılsın âlemi İslam, asrın ilacı Risale-i Nura

Yolumuz Kur’ân yolu, bizi götürür huzura

Asır son, kurtuluş için koşalım nurlara

Gayemiz vatan sathını mektep yapmak insanlara

Anadolu’yu merkez, hedefi ittihad-ı İslam yapmak

Zorluklar hep önünde, ister! Engelleri beraberce aşmak

Enerjisi nur, hedefi İttihad-ı İslama varmak

Tesanüt, birlik, beraberlik, uhuvvet, kardeşlik ilacı

Engel tanımaz, yolu doğru yol, gayesi Allah rızası

Siper eder göğsünü, zarar gelmesin İslama

İlerle! Yeni Asya! 55. yaşın kutlu olsun.

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