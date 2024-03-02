Yeni Asya Gazetesi

ŞİİR

Eski hal muhal; ya yeni hal ya izmihlal Nesli ahirzaman. Bu asrın insanları pek yaman İlerle rehberin Kur’ân, önderin Peygamberim Asya’nın miftahı meşveret ve şura Sarılsın âlemi İslam, asrın ilacı Risale-i Nura Yolumuz Kur’ân yolu, bizi götürür huzura Asır son, kurtuluş için koşalım nurlara Gayemiz vatan sathını mektep yapmak insanlara Anadolu’yu merkez, hedefi ittihad-ı İslam yapmak Zorluklar hep önünde, ister! Engelleri beraberce aşmak Enerjisi nur, hedefi İttihad-ı İslama varmak Tesanüt, birlik, beraberlik, uhuvvet, kardeşlik ilacı Engel tanımaz, yolu doğru yol, gayesi Allah rızası Siper eder göğsünü, zarar gelmesin İslama İlerle! Yeni Asya! 55. yaşın kutlu olsun.

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