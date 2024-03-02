Yeni Asya Gazetesi

Eski hal muhal; ya yeni hal ya izmihlal
Nesli ahirzaman. Bu asrın insanları pek yaman
İlerle rehberin Kur’ân, önderin Peygamberim
Asya’nın miftahı meşveret ve şura
Sarılsın âlemi İslam, asrın ilacı Risale-i Nura
Yolumuz Kur’ân yolu, bizi götürür huzura
Asır son, kurtuluş için koşalım nurlara
Gayemiz vatan sathını mektep yapmak insanlara
Anadolu’yu merkez, hedefi ittihad-ı İslam yapmak
Zorluklar hep önünde, ister! Engelleri beraberce aşmak
Enerjisi nur, hedefi İttihad-ı İslama varmak
Tesanüt, birlik, beraberlik, uhuvvet, kardeşlik ilacı
Engel tanımaz, yolu doğru yol, gayesi Allah rızası
Siper eder göğsünü, zarar gelmesin İslama
İlerle! Yeni Asya! 55. yaşın kutlu olsun.