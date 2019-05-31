Sünnet-i Seniyye'ye ittiba etmek

RİSALE-İ NUR GÖZÜYLE GÜNAHLAR

Günahlardan korunmanın yollarından en önemli bir yolu da Peygamber Efendimizin (asm) sünnetine ittiba etmektir. Âhirzamanı ve bu zamanda yaşanacak dehşetli günahları bize en güzel şekilde tarif edip, sahabelerin dahi âhirzamandan Cenâb-ı Hakk’a sığınmasına vesile olan Peygamber Efendimizin (asm) Sünnet-i Seniyyesine ittiba etmek günahlardan korunmak ve uzak durmak için bizler için büyük bir önem arz etmektedir. Bu sebeple bizler Sünnet-i Seniyyeyi hayatımızın her ânına yerleştirip yakînen yaşamalıyız. Sünnet-i Seniyyeyi ne kadar yaşarsak Allah katında değerimizin artacağını ve bu sayede Habib-i Ekrem’in (asm) şefaatine nâil olacağımızı unutmamalıyız. Peygamber Efendimizin (asm) “Benim şefaatim ümmetimden büyük günahları olanlar içindir.” dediğini de asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Bediüzzaman Hazretleri'nin ifadesiyle “Ne mutlu o kimseye ki, Sünnet-i Seniyyeye ittibaından hissesi ziyade ola. Veyl o kimseye ki, Sünnet-i Seniyyeyi takdir etmeyip, bid’alara giriyor.”