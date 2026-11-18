İnsan, kendisini nihayetsiz nimetlerle besleyip büyüten ve ömür boyu her türlü ihtiyaçlarını yerine getiren Allah’ı görmek istemesi, gayet fıtrî ve normal bir durumdur.

Bahsi geçen bu fıtrî durum peygamberlerde de vardır. Cenab-ı Hakkın kelâm sıfatına mazhar olan ve Tur Dağında Allah ile konuşan ve emir alıp ümmetine bildiren Hz. Musa (as), bir gün yine konuşurken Allah’ı görmek istediğini söyler. Bu hadise bizzat Cenab-ı Hak tarafından Kur’ân’da haber verilir: “Mûsâ tayin ettiğimiz günde gelip de Rabbi ona bizzat hitap buyurduğunda, o, ‘Ey Rabbim, cemâlini bana göster.’ dedi. Allah ise ‘Sen Beni göremezsin.’ buyurdu. ‘Fakat dağa bak. O yerinde durabilirse sen de Beni görürsün.’ Rabbi dağa tecelli edince onu parça parça etti ve Mûsâ bayılıp kaldı. Ayılınca ‘Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Sana tevbe ettim ve ben Senin dünya gözüyle görülemeyeceğine iman edenlerin ilkiyim.’ dedi.” (A’raf Suresi: 143)

Hz. Mûsâ’nın başından geçen bu hadise, bu dünya hayatındayken, Allah’ın verdiği göz nimeti ve kabiliyetlerle Allah’ı görmemizin mümkün olmadığı anlatılmıştır. Zaten, göze verilen kabiliyetlerle her şeyi göremediğimizi biliyoruz. Çünkü, mikrobik canlıları mikroskopla, daha küçük olan atomları elektron mikroskopu ile, kâinatın derinliklerindeki yıldızları ve galaksileri geliştirilmiş teleskoplarla görebiliyoruz. Demek ki, insan gözünün görmesinin belli sınırları var. Onun için, inançsız insanların “Allah varsa niçin göremiyoruz?” gibi bir sorusu anlamsız kalıyor.

Allah’ın varlığı, ancak akıl ve kalp gözüyle bilinebilir. Onun varlık ve birliğinin delillerinin sınırı yoktur. Yarattığı küçük büyük her şey, Allah’ın varlık ve birliğinden haber verir. Bediüzzaman Hazretlerinin ifade ettiği gibi, Allah’ı bize bildiren ve tanıttıran dört büyük delil vardır: 1-Kâinat kitabı. 2- Kur’ân-ı Kerîm. 3- Hazret-i Muhammed (asm). 4- Her insandaki vicdan.

Kâinat ve içindeki bütün sanatlı yaratılan varlıklarda takip edilen maksatlar, gayeler ve faydalar, onların takip ederek yaratan perde arkasındaki sanatkâr olan Allah’ı gösterir. O Sanatkârı görmeyenin ya aklı yok ya da kalbi bozuktur.

Asırlardan beri benzeri yapılamayan ve Allah’ın kelâmı olan Kur’ân-ı Kerîm, bütün ayetleriyle Allah’ın varlık ve birliğini âleme ilân ve ispat etmiştir. “Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şek ve şüphe olmamalı.”, “Eğer, göklerde ve yerde Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, âlemin düzeni bozulurdu.” gibi nice ayetler, hem Allah’ın varlığını hem de bir olduğunu nazara vermektedir.

Peygamber Efendimizin (asm), hayatının ve iddiasının en büyük gayesi Allah’ın varlık ve birliğini ispat ve Allah’tan başka şeylere ibadet yapılamayacağını insanlığa öğretmektir.

Her insanın vicdanında bulunan insan üstü bir güce inanmak, ona dayanıp yardım istemek denilen manevî iki pencere ile vicdan daima Allah’ı görür ve bilir. Her ne kadar o insanın aklı Allah’ı inkâr etmiş olsa bile durum budur.

Bütün insanlık adına, Miraç mu’cizesinin yaşandığı o gece, Allah İlâhî cemâlini Peygamber Efendimize (asm) göstermiştir. Allah’ı gören tek insan Peygamberimizdir (asm).

Ancak, Cennete giren bütün Mü’minlere, verilen kabiliyetlerin inkişaf etmesi neticesinde, Allah zatını onlara gösterecektir. Bu dünyada baş gözümüzle göremediğimiz Allah’ı orada göreceğiz, inşaallah.

