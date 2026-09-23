Nevşehir’de yanan yeni bir Nur lâmbası

Yapılan bir davet üzerine 13 Eylül 2026 tarihinde Nevşehir iline gittik. Uzun bir aradan sonra ziyaret ettiğimiz Nevşehir, gerçekten iman hizmetleri bakımından bir hayli mesafe almış. Çok katlı bir hizmet binası yanında hanımlara ait dershaneleri ile birlikte bütün gayretleriyle çalışıyorlar.

Bu sefer gidişimiz, yeni bir dershanenin açılışı için oldu. Nar kasabasında açılacaktı. Nevşehir’deki Risale-i Nur derslerinin ilk yapıldığı bir evin altında, kayaların oyulması ile meydana gelen ve yüz metrekarenin üzerinde geniş bir alana sahipti. Turistik bir yer olduğundan, belediyeden alınan bir ruhsatla yanları ve tavanı ince işçilikle restore edilmişti. Şark odası gibi her tarafı özel halılar ve yastıklarla çevriliydi. “Nur Kaya Dershanesi” adı verilen bu tarihî mekân, büyük hizmetlere vesile olacak inşallah.

Merhum Ahmet Avşar Ağabey, 1959 yılında Emirdağ ilçesinde Bediüzzaman Hazretlerini ziyaret etmek ister. Fakat, orada bulunan talebeleri üstadın ziyaretçi kabul etmediğini söylerler. Ahmet Ağabey çok ısrar eder ve “Siz benim adımı ve geldiğim şehri söyleyin belki kabul eder.” der. Ahmet Ağabeyin ihlâsından olacak ki, biraz sonra Üstadın gelsin haberi gelir. Bu görüşmede, Bediüzzaman Hazretleri ahirzamanda olduğumuzu, bu zamanın fitnelerinden kendimizi korumamız lâzım geldiğini, dinsizlik cereyanlarına karşı iman hizmetinin çok önemli olduğunu ifade ederek, Ahmet Avşar Ağabeye bazı Risalelerden verir ve Nevşehir’de hizmetlere sahip çıkılmasını ister. Bu görüşme Ahmet Ağabeyi o kadar etkiler ki, vefat ettiği 2022 yılına kadar maddî ve manevî bütün imkânlarıyla ve olanca gücüyle iman hizmetine ailece sahip çıkarlar.

Avşar ailesi, Nevşehir içinde büyük bir hizmet merkezi inşa ettikleri gibi, şimdi de Nur Kaya dershanesini restore ederek hizmete hazır hale getirdiler. Oğlu Rasim Avşar’ın anlattığına göre, belki iki yüz senelik bir mazisi olan bu yeni dershanenin üstündeki evin bir odasında Ahmet Ağabey çocuklarıyla, diğer odasında kardeşi ailece kalırken, kalan bir oda ise Risale-i Nur derslerinin yapıldığı ilk yer olarak uzun yıllar boyunca kullanılmış. Evin altındaki geniş mekânlı Nur Kaya Dershanesi ile birlikte, şimdi Nevşehir’de bir Nur Lâmbası daha yakıldı. Muhtelif dillere tercüme edilen Risale-i Nur kitaplarının hediye edilmesiyle, gelen yabancı turistlere de hizmet verilen bir dershane olmuş. Bu faaliyetlerinden dolayı da, bu gayretli dava adamlarını yürekten tebrik ediyoruz.

Açılış programında yapılan dersler, dualar ve ikram faslından sonra hem beş katlı hizmet merkezini hem de Yeni Asya bürosunu ziyaret ettik. Bu arada zaman da su gibi akıp gitti. Acele hareket ederek önce akşam namazını yakın bir camide kılıp terminale yetiştik. Zaten vakit de gelmişti ve otobüs hareket etti.

Yan koltukta altmış beş yaşlarında bir adam oturuyordu. Hayırlı yolculuklar dileyerek tanıştık. Konuşkan bir adamdı. Haberlerde gördüğü şeylerle cami imamlarını ve dinî cemaatleri eleştiriyordu. Epey dinledikten sonra, birkaç yanlış yapanlar yüzünden bütün imamları ve cemaatleri kötülemenin doğru olmadığını, Bediüzzaman Hazretlerinin ve Nur Talebelerinin bu konularda hassas olduğunu, doğru İslâm’ı öğrenmeye ve doğru Müslümanlığı yaşamaya ihtiyaç olduğunu anlatınca çok memnun oldu. Bir seyahat da böyle geçti.

