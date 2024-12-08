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8 ARALIK 2024 PAZAR - YIL: 55

Amerikan üslerinin Orta Doğuda ne işi var?

Sami CEBECİ
08 Aralık 2024, Pazar
2. Dünya Savaşı’ndan sonra süper bir güç haline gelen Amerika, dünyanın çok değişik yerlerinde sekiz yüz civarında hava üsleri ve donanması için limanlar kurmaya başladı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin 1991 yılında dağılmasından sonra tek süper güç olarak kaldığından bir çok devletlerde kendi hedefleri istikametinde ve bazı devletlerin de istemesiyle sayısız üsler ve limanlar tesis etti.

Orta Doğuya gelince, kendine doğal müttefik saydığı İsrail devletini korumak ve özellikle orta doğu devletlerinin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını kontrol etmek ve modern usullerle sömürmek maksadıyla değişik devletlerde üsler kurdu. Bu üsler aşağıda izah edilecektir.

KATAR: EL UDEYD hava üssü. 1996 yılında kurulan bu Amerikan üssü, orta doğuda kurulan en büyük hava üssüdür. 13000 Amerikalı asker bu hava üssünde bulunmaktadır.

BAHREYN: NAVA SUPPORT hava üssü. 1970 yılından beri aktif olarak çalışmaktadır. Ayrıca Muharrak hava üssü ile Şeyh İsa hava üsleri de bulunmaktadır. Amerika 5. Donanmasının da karargâhı konumundadır. Burada 5000 Amerikalı asker bulunmaktadır.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ: EL ZAFRA hava üssünde de 5000 Amerikan askeri       konuşlanmıştır.

KUVEYT: ALİ EL SALEM hava üssü. ARİFJAN hava üssü ile birlikte bir radar üssü ve Patriot kampı bulunmaktadır. 13000 Amerikalı asker var.

ÜRDÜN: MUVAFFAK SALTİ hava üssünde 3000 Amerikan askeri bulunmaktadır.

SURİYE: Irak, Ürdün ve Suriye üçgeninde EL TENET hava üssü ile birlikte Haseke, Rakka ve Deyrizor üsleri de bulunmaktadır. Bu üslerde 900 asker bulunduğu söylenmektedir.

IRAK: EL ASSAD hava üssünde Irak askerlerini eğittiği ifade ediliyor. 6000 Amerikalı asker bulunuyor.

SUUDİ ARABİSTAN: ESKAN KÖYÜ üssünde Suud askerlerini eğitiyormuş. 3000 asker bulunduruyor.

UMMAN: Beş hava üssü ve bir de donanması için limanı var. 600 askerle bu üs ve limanlarda konuşlanmış bir vaziyette.

MISIR: NAVAL MEDİCAL denilen tıbbî araştırmalar üssü bulunuyor.

İSRAİL: Dinoma radar üssünü bulunduruyor ve Orta Doğuyu oradan takip ediyor.

TÜRKİYE: İNCİRLİK hava üssünü tesis etmiş ve 2500 asker burada çalışıyor.

Bütün bu üslere baktığımızda toplamda 55.000 Amerikalı asker bu üslerde faaliyet gösteriyor. Türkiye başta olarak, bahsi geçen bu devletlerin hepsinde meydana gelen iç karışıklıklarda, bu Amerikan üslerinin büyük çapta eli olduğu biliniyor. Buna rağmen neden bu üsler buralarda tutuluyor? Gerçekten anlamak mümkün değil! Amerika, bir de bu üslerin masraflarını bulunduğu hükümetlere ödettiği de bilinen bir gerçek. Bu üsleri buralardan söküp atmak da pek kolay değildir. Zira Amerika, girdiği bir ülkeden kolay kolay çıkmaz. Bu üsler, Müslüman devletleri birbirinden korumak için kurulmuş değiller. Asıl mesele, Siyonist İsrail devletinin korunmasıdır. Amerikan devletinin koruması altında, Orta Doğu devletlerini kan gölüne çeviren Siyonist İsrail devletinin döktüğü kanların ve zulümlerin Amerika ortağı durumundadır.

Büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Hazretlerinin, Suriye’nin başkenti Şam Emeviye Camii’nde 1911 yılında verdiği hutbede beyan ettiği “Bu zamanda en büyük farz vazife ittihad-ı İslâm’dır” hakikati şimdiye kadar gerçekleşseydi ve İslâm Birleşik Devletleri anlamında bir İslâm birliği kurumuş olsaydı, Amerika buralara gelemez ve bu üsleri kuramazdı. Ayrıca, Orta Doğudaki İslâm devletlerini modern usullerle sömüremezdi. Fakat, hiçbir şey için geç kalınmış değildir. İslâm devletlerinden basiret ve feraset bekliyoruz. Bir önce kurulacak bir İslâm birliği nice problemlerin çözülmesine vesile olacaktır, inşallah.

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