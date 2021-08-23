"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Evlâtları da şahs-ı manevî havuzuna atmak

Sebahattin YAŞAR
23 Ağustos 2021, Pazartesi
Her ne kadar kavram olarak yine ehl-i iman eliyle tahrip edilmiş olsa da, cemaat kavramı, bir şahs-ı manevî olarak önümüzdeki zamanların kilit kavramlarından biri olacak.

Hiçbir dünyevî maksat gözetmeden sadece rıza-ı İlâhî amaçlı bu ilişkiler ağı, bu çağı kurtaracak bir formül gibi duruyor.

Aile fertleri olarak dünyada rahat-ı kalple yaşamanın yolu bir şahs-ı maneviye dahil olmaktır. İnsan sosyal bir varlıktır. İnsan maddî ve manevî durumunu paylaşacak arkadaşlara ihtiyaç hisseder. Dünyevî menfaatten uzak, içinde yüksek fedakârlık taşıyan bir şahs-ı manevî de hem maddî teneffüs hali hem de duâlar ile manevî teneffüs hali vardır. Ve bu çok mühim bir şeydir.

Rıza-ı İlâhî temelli sohbetler, özünde şefkat yüklü fedakârlık adımları tam da bu zamanın ihtiyacına en uygun cevaptır. Aynı durum çocuklarımız için de bir gerekliliktir. Anne baba atmosferinin serinliği ve gerekliliği kadar belki daha da mühim bir gereklilik çocuklarımızı bir şahs-ı manevî havuzuna atabilmektir. O şahs-ı manevideki arkadaşlık ilişkileri ile birlikte okuma programları yapmak ve kendi yaş guruplarıyla, cemaati bağ içerisinde sosyal ve psikolojik ilişkilerini temin etmek tam da bu zamana uygun bir gençlik ihtiyacıdır. Çocuklarımızı şahs-ı manevî havuzuna atabilmenin yolu ise öncelikle kendimizin o şahs-ı manevinin içinde olması ile mümkün olacaktır. Kendisi o şahs-ı maneviye dahil olamayanların çocuklarının dahil olması da zordur. 

Ebeveynler tarafından o şahs-ı manevideki kardeşlerin, çocukların yanında eleştirilmesi, o şahs-ı manevinin itibar kaybına sebep olur. Onun çocuklar üzerindeki tesiri azalmış, o manevî kuruma olan hüsn-ü zan zedelenmiş olur. Yani çocuklarımız üzerinde olumlu tesirler yapabilecek bir manevî kurumu kendi ellerimizle itibarsızlaştırmış oluruz. Bu baltayı kendi ayağına vurmak gibi bir şeydir.

Günümüzde yapılan okuma programlarında yaşadığımız bir durum ki, sen hiç müdahil olmadan çocuklarımız, şahs-ı manevideki arkadaşları aracılığıyla okuma programlarına dâvet ediliyor ve onlar da sevdikleri arkadaşlarından gelen teklifleri itirazsız, severek kabul ediyorlar. Cemaatin şahs-ı manevisi hem büyükler hem çocuk ve gençler için tam da bu çağın bir sığınağı gibi duruyor. 

Ne yapıp edip bu şahs-ı maneviyi güçlendirmek gerekir. Onun güçlenmesi, o havuzdaki şahısların da daha istikametli durabilmesi demektir.

Okunma Sayısı: 205
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Eğitimcilerden test dayatmasına hayır

    İslam barış, kardeşlik ve adalet dinidir

    Taliban 3 ilçenin kontrolünü kaybetti

    Erdoğan - Michel görüşmesinde neler konuşuldu?

    Son 24 saatte 206 kişi daha vefat etti

    "Durumumu öğrenen yakınlarım aşı olmaya gitmiş"

    Bozkurt'ta çalışmalar devam ediyor

    Yeni bir kapanmayı kaldıramayız

    Deprem haberleri son 3 yılda zirve yaptı

    Yüzde 2 bin 500 fark

    Aç kapa değil, sürdürülebilir eğitim istiyoruz

    Salgın alarm veriyor

    Taliban yönetemez

    Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz

    Erdoğan: MEB pansiyonlarına 5 bin 872 personel alınacak

    Türkiye-İran sınırında güvenlik önlemleri artırıldı

    Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    İsrail güçleri engelli bir Filistinliyi yaraladı

    Avusturya Başbakanı: Benim dönemimde Afgan mülteci almayacağız

    Afganistan'dan tahliye edilen yolcular İstanbul'a geldi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Eğitimcilerden test dayatmasına hayır
    Süleyman KÖSMENE

    Taliban’ın doğru İslâm’la imtihanı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Uyarıları unutanlar
    İlimdar Kaya

    Millet özledi seni durma gel artık
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Nedir bu hazımsızlık?
    Yeni Asya'dan Size

    Doğru İslam, Bediüzzaman modeli ve Yeni Asya
    M. Said ZEKİ

    Sevgi iyileştirecek her şeyi!
    Risale-i Nur'dan

    Şeriat âleme gelmiş; tâ istibdadı mahvetsin
    Sebahattin YAŞAR

    Evlâtları da şahs-ı manevî havuzuna atmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.