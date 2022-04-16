"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Gençler Risale-i Nur sohbetlerine nasıl gelir? (4)

Sebahattin YAŞAR
16 Nisan 2022, Cumartesi
Bir okuyucumuz bir yazımız için yorum göndermişti ve şu noktalara dikkat çekmişti. “Otuz yıldır dersler aynı, örnekler aynı, metni seslendirme aynı, simalar aynı, hizmetle ilgilenen müdebbir aynı…”

Yıllar geçerken hizmetlerin de bir takım temel dinamikleri muhafaza ederken kendini eğitim metotlarında, örneklerde, ilmi verileri kullanmada, farklı bilimsel disiplinlerden yararlanmada yenilememesi düşünülemez.

Bu çoğu ortamda zaten otomatik olarak gelişir. Yani nesil değiştikçe, yeni simalar, yeni farklı bilim dallarında uzmanlaşmış kişilerin hizmetlere dahil olması durumlarında hem simalar, hem örnekler, hem bilimsel veriler kendiliğinden yenilenecektir. Yani hukuk tahsili yapmış bir kardeşimiz ister istemez kendi yıllarını verdiği o alanın örneklerini daha iyi verebilecek veya Risale-i Nurlardaki o konuları, örnekleri daha iyi anlayabilecek, anlatabilecektir.

Burada daha önce de belirttiğimiz gibi çok da keskin bir genç-yaşlı ayrımı uygun düşmez.

Yetişirken elbette çocukların bu akran dayanışmasına ihtiyaç vardır. Çünkü çoğu şeyler akranlar arasında, yani oyun arkadaşlarıyla, genç gruplar arasında öğrenilir. Hatta onları anlamak için onların içinde olanların görüş ve düşüncelerini almak gerekir. Gençlere ulaşmanın yolu, o yolu yine gençlerden öğrenmektir. Bir de on yıl öncesinin genç profili, etkilendikleri, tercih ettikleri ile on yıl sonrasının genci etkileyen unsurları aynı değildir. Her ne kadar dinen helaller ve haramlar aynı olsa da, helal ve haramların taşıyıcı unsurları değişti, yeni helal haram kavramları devreye girdi. Mesela bilgisayar oyunları, cep telefonları aracılığıyla bulaşan manevi hastalıklar gündeme alınmalıdır. Zamanı kullanma ve zaman israfı, beyin israfı gibi konularda belki de daha önce olmayan ilmihal kitaplarına yeni maddeler ilave edilmelidir.

Zaman durmuyor, sürekli bir gelişim, değişim ve yenilenme içerisinde insan da bu gelişmenin içindedir. O zaman bu zaman içerisinde gelişmekte olan çocukları ve gençleri, bu zamanın getirdikleri ve götürdükleri noktasında okunan dersleri güncellemek, ders yapan insanların çeşitliliğini arttırmak bir çözümdür.

Unutmamalı ki, bazı ‘yeni’ler, bazı değişmeyen ‘eski’ler üzerinde ilerler.

Okunma Sayısı: 114
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Devlet hastanelerinde randevu çilesi

    Bu provokatör engellenmeli - ''Bu nasıl bir akıl tutulması?''

    İsrail polisi Ramazan’ı zehir ediyor

    Kiralar fırladı mahkemeler arttı

    Mutfaklarda yangın var

    Topluma indirilmiş korkunç bir darbe

    Man Adası kararının siyasi sonuçları ne olacak?

    Trabzonspor 4 maçtır 3 puan alamıyor

    WhatsApp’tan yeni özellik: Topluluklar

    Çin aşılarına talep azalıyor

    Öncelik savaşı durdurmak

    Yüzde 91: Ekonomi en büyük dert

    Tereyağ ihracatına kısıtlama

    Motorine yine zam geliyor

    Yaz döneminde et fiyatları uçacak

    Polis izinsiz arama yapamaz

    Vergi indirimi yetmez üretici desteklenmeli

    Cumhur İttifakı fitne peşinde

    'Putin’in Ukrayna hesaplarının tümü yanlış çıktı'

    Ukrayna - Borodyanka'da son 2 günde 17 sivilin cesedi çıkarıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Medenî Bilgiler”
    Genel

    Topluma indirilmiş korkunç bir darbe
    Genel

    Man Adası kararının siyasi sonuçları ne olacak?
    Ahmet BATTAL

    Mahşerden önceki son çıkışın altı atlısı
    Cevher İLHAN

    “Yüzük taahhüdü” tartışması
    Faruk ÇAKIR

    Dikkate alan kazanır
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Televizyon vaizliği ve Bediüzzaman’ın vaizlere ‘altın tavsiyeleri’
    Ali HAKKOYMAZ

    Hayat mı ölüm mü [yakın?!]
    Mehmet ÇETİN

    Bizden ziyade onlara acı!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.