Hizmette gençlere öneriler (3)

Gençlik ve ihtiyarlık birbirinden ayrı düşünülemez.

Gençlik ve ihtiyarlık, biri diğerinin elinden tutan yol arkadaşları gibidir. Gençlik Rehberi’nin kendi içinde referans yaptığı eserlerden biri, İhtiyarlar Risalesi’dir. Burada gençlik yıllarından geçerken ders alınması gereken ihtiyarlık dönemine dikkatler çekilir.

İman ve Kur’an hizmetlerinde büyüklerin sohbetlerinde dikkat çeken en önemli vurgu, gençlik yıllarında yaptıkları hizmetlerdir. Yani dünün güzel ve başarılı çalışmaları, bir hayat boyu anlatılacak birikimler olmaktadır.

Bugünün gençlerinin de bu gün bir şeyler yapması, yarının şekillenmesine katkı sağlayacaktır. Bugün bir şeyler yapmayan gençler, yarın içinde üzüntüleri, kederleri hissedeceklerdir. Gençlik yıllarında hizmet etmemiş olan, ileriki zamanlarda ne anlatacak, neyin mutluluğunu tadacaktır.

Gençlerin yaşadıkları şehirlerdeki büyük insanlarla yakından tanışmaları, onlarla gazete ve dergi için röportajlar yapmaları kendilerinin yetişmesine katkı sağlar. Bir genç ne kadar çok kendini hizmette de yetiştirmiş büyükle tanışırsa, o nispette kendine modelleme yapar. Bu vesileyle bilginin, birikimin ayağına gitmek, o işin zahmetlerini çekmek, kendi hayatının şekillenmesine katkı sunar.

Şimdilerde üniversite öğrencilik yılları geçiren günümüz gençleri için, dün bu hizmetlerde bulunmuş Zübeyir Gündüzalpler, Sadullah Nutkular, Bayram Yükseller, Bekir Berkler, Mehmet Kutlularlar vb. birer takip edilmesi gereken hizmet modelleridir. Tabii ki aynı zaman dilimlerini birlikte geçiren gençlerden bir kısmı idealist hizmet adımlarını sürdürürken, bir kısmı hizmete müteallik pek bir şey kazanamadan bu süreci tamamlamaktadırlar. Hizmetlerde nasipli olmak, nefse düşen hizmet tekliflerine ‘hayır’ dememekle mümkündür. Her hizmet teklifi –ihlasla mukabele ile- bir ödül paketidir.

Gençler için yarının ne getireceği bugün neler yapıldığı ile alakalıdır. 13. Söz’ün İkinci Makamı’nda, Üstad, İhtiyarlar Risalesi Yedinci Rica’ya atıf yaparak gençlerin, ihtiyarların tecrübelerinden istifade etmesini, geçmiş ve geleceğin ancak şuurlu adımlarla şekilleneceğine dikkatleri çekmiştir.

Anlaşılıyor ki, gençlik ile ihtiyarlık, biri diğerinin elinden tutan yol arkadaşları gibidir.