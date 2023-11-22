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22 KASIM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Kitap fuarları bize ne diyor?

Sebahattin YAŞAR
22 Kasım 2023, Çarşamba
Her kitap fuarı beraberinde pek çok hatırayı da getiriyor. Okuyucularla tanışmalar, görüşmeler ve sonrasıda telefon trafikleri hem yazar açısından hem de okurlar açısından unutulmaz, hayata dokunan hatıralar oluyor. Zaten bir kitap başka ne için yazılır ki...

Bu hatıralardan biri Mersin kitap fuarında tanışıp, kitabımızı imzaladığımız liseli öğrencimiz İlayda ile kayda geçti. İlayda, kitap okumayı çok seven, kendini güzel ifade edebilen ve sosyal cesareti yüksek bir öğrencimiz. Kuzeni ile fuara gelmiş, sorduğumuz bir soruya doğru cevap vererek imzalı kitap kazanmıştı. İmzanın altına da biz mail adresimizi yazmıştık. O gün hemen kitabı bitirmiş ve kuzenine vermiş. Ertesi gün bize mailden bilgi geldi. Kitabı okuduğunu, etkileyici bulduğunu ve yeni kitaplara ulaşmak istediğini yazmış. Hatta genel olarak kitapların kendi hayatında nasıl bir olumlu değişim yaptığını, bakış açısını nasıl etkilediğini; hayata, kendine, ailesine nasıl bakış değişikliği yaptığını bir güzel anlatmış. Yani anlayacağınız kitapların insana nasıl bir olumlu katkı yaptığını bizzat yaşayarak tecrübe etmiş. Biz de maildeki kitapseverlik bilgilerini ilgili arkadaşlara ilettik. Onlar da, ‘İlayda tekrar fuara gelirse kendine hediye kitap paketi takdim edeceklerini’ belirttiler. Ben de bu bilgiyi yine internetten öğrencimize ilettim. O da tekrar gittiğinde içinde Risale-i Nur eserlerinin de bulunduğu hediye paketini almış ve o esnada da oradaki Yeni Asya okuyucusu hanımefendilerle tanışmışlar ve İlaydayı sohbet ortamlarına davet etmişler. Artık sonrası gelişmeleri bilmiyoruz. Rabbim kardeşimize eserlerden istifade etmeyi ve sohbet ortamlarından feyizlenmeyi nasip etsin.

Bugünlerde de Şanlıurfa kitap fuarındayız. Yine güzel hatıralar için dualar ediyoruz. Kitap fuarları okuyucunun yazarıyla kitapları üzerinde konuşabildiği platformlardır. Bu ortamlar hem okuyucu hem yazar açısından oldukça faydalıdır. Yazar, okuyucu aynasında çalışmasını görür ve değerlendirir.

Bugünlerde de Şanlıurfa kitap fuarında pek çok gencimizle tanıştık. Bizzat telefon numaramızı almak isteyenler olduğu gibi, bizim de mail adresi verdiğimiz gençlerimiz oldu. Yani gençlerle tanıştık, görüştük şimdi Rabbimizden güzel neticeler bekleme zamanındayız. Gençlerden ümitliyiz. Daha önce kitap fuarında tanıştığımız, şimdilerde sohbet arkadaşımız olan, diyaloğumuzun devam ettiği pek çok genç var. Fuarlar; iman Kur’an hizmetlerini insanlara anlatacağımız; gazete, dergi ve kitaplarımızı paylaşacağımız ortamlardır. Her kesimden görüşmelerimiz onu gösteriyor ki, Yeni Asya topluluğunun olaylara bakış açısına, nurları anlama biçimine inanın herkesin ihtiyacı var. Biraz daha gayret edelim.

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