"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 ARALIK 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Zihni toparlamak ve duygu saadetine ulaşmak

Sebahattin YAŞAR
30 Aralık 2019, Pazartesi 00:24
Zihin, insanda anlayış, kavrayış, algılama yetisidir.

Yaşantıların geçmiş ve gelecekle bağlantısı düşünülünce, zihni toparlamak çok da kolay olmuyor. 

Bir yatsı namazı vakti, evde zihnimi toparlayıp bir ‘özel namaz’ kılmaya niyetlendim. Odalarda lambalar kapalı. Açık perdeden, dışarıda lambaları yanan evlerin siluetleri görünüyor. Öbür odadan hafif bir ney sesi geliyor. Abdestimi tazeleyip, ‘özel namaz’a hazırlanıyorum. Tevbe istiğfarla, temizlendiğimi hissettim. Kâbe’ye yönelerek yatsı namazının sünnetini, Vedduha Sûresi’nden başlayarak, ağzımdan çıkanı kulağım duyarak, kalben okunanları hissederek, yavaş yavaş okudum. Âlemlerin Rabbine hamdetmenin tadını çıkarıyorum.

Farz namaz için kamet getirdim. Selatin camilerin birisinde müezzinlik yapıyor gibi makam uygulamaya çalıştım. Özlemişim bu tür okumaları. Arkamda saf saf cemaat varmış gibi farz namazını kıldım. Yine her okuduğum sûreyi duymaya uğraştım. Zihin; bildiği, gördüğü, yaşadığı kayıtlar sayısınca kaçışlar yapıyor, ama her defasında evine çağırıyorum zihnimi.

Bir yatsı namazında çevreyi aydınlatan bütün unsurlardan uzak bir şekilde karanlıktan gerçek aydınlığa, huzura kaçmaya çalıştım. Bu yürüyüşe ne çok ihtiyacım olduğunu namazım bitince anladım. Ne çok namaz kaçakları / hırsızlıkları yaptığımı gözlerimi, kulaklarımı, sair duygularımı secdeye çevirince idrak ettim. İnsanın bu derinlik için yaratıldığını iç huzurumda hissettim. Nefes nefes kelimelerin, duygu duygu hissedilenlerin deryada yol kateden gemiler gibi insanı derinliklere çektiğini insan bu halette anlıyor. O’na yakınlaştıran her şeyin insanı kendine getirdiğini, toparladığını, âleme dağılmış duyguların gerçeğe döndüğünü hissettim. Namazın bir ‘duygu saadeti’ olduğunu yaşadım.

Okunma Sayısı: 211
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Alman Bakan Gerd Müller: İnsanlar açken rahat uyuyamayız

    Kanal İstanbul bir felâket projesi

    Libya, yeni Suriye haline geliyor

    Türkiye’deki gençler mutsuz

    Jest göremedim

    Adaleti sosyal medyada arıyoruz

    Uygur çocuklarına zoraki eğitim

    Yalova'dan kalpleri yumuşatan bir görüntü...

    İran'da grip salgını alarmı: Ölü sayısı 110'a yükseldi!

    Gazze'de 520'den fazla fabrika kapatıldı

    Fenerbahçe Rize'den 3 puanla döndü

    İdlibli siviller iki zorlu imtihan arasında kaldı

    Meteoroloji'den önemli uyarı: Kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı geliyor!

    Bakan Akar'dan İdlib ve Libya değerlendirmesi

    İsrail'de siyasi kriz çözülemiyor

    Aranan 1320 kişi yakalandı

    'Yıllar sonra birisiyle tokalaştım'

    Ukrayna ayrılıkçı esirleri serbest bırakacak

    İşte 2019'da yaşanan önemli bilimsel gelişmeler

    Meteoroloji Marmara'yı uyardı: Fırtına kapıda!

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    Meğer bir anlık kızgınlıkmış
    Genel

    Kanal İstanbul bir felâket projesi
    M. Said ZEKİ

    Cezaevlerine güneş girer mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Gazetemize destek kampanyası
    Genel

    Alman Bakan Gerd Müller: İnsanlar açken rahat uyuyamayız
    Süleyman KÖSMENE

    Biz de Noel kutlayalım mı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Vedâ ziyaretleri ve Hilye-i Saadet
    Ali FERŞADOĞLU

    Aşk ve şevkle hizmet seferberliği
    Şükrü BULUT

    Sosyal hizmet kaygısı, dinî cemaatleri aslî vazifesinden uzaklaştırdı...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.