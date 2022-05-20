"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MAYIS 2022 CUMA - YIL: 53

Cemaat ve tarikat

Şemseddin ÇAKIR
20 Mayıs 2022, Cuma
Bediüzzaman Hazretleri bu vahameti saadete çevirmek, bu ihmalin yerine ihyayı koymak için çok gayretler sarf etmiş ve talebesi merhum Zübeyir Gündüzalp ağabey bugünkü sistemi icra etmiştir.

Bu terimler; Müslümanların karşılaştıkları belli başlı iki meseledir.

Maalesef bunların; ‘etrafını cami, ağyarını mani’ tanımlarının da yapılmadığı kanaatindeyim. Yani, mesela; “üç kişi bir araya gelince cemaat olurmuş” veya “tarikat, yolmuş” vs. manalar lügavî anlamlar olup, terim veya ıstılahî manalar olmadığı için cemaatin ve tarikatin nitelikli tanımları değildir. 

İşin gerçeğini itiraf etmek gerekirse; en ciddi tanımı ilk defa Bediüzzaman’ın yaptığını itiraf etmek gerekir ve o tanımlarla işe başlamak istiyorum: Cemaat; fenâ fi’l-ihvandır. (Kardeşlerde veya cemaatte yok olmak.) Tarikat; fenâ fi’ş-şeyhtir. (Şeyhte veya fertte yok olmak)

Şimdi bu veciz tanımları analiz edelim. “Cemaat, madem fenâ fi’l-ihvandır (kardeşlerde yok olmak), bunun şekli ve kriteri nedir?” denirse şöyle izah etmek mümkün: Bizim teslimiyetimizi bu derece gerektiren bir şeyin çok kesin kural ve kaideleri olmalı. Kısaca; kardeşler arasında müzakereyi, mübahaseyi, meşvereti ve alınan kararları gerektirmelidir ki; biz ona teslim olalım.

Yani bilgilerin ve fikirlerin bileşkelerini alarak hakikat güneşine ulaşmak meşveretle olur. “Sen ışığa doğru git, gölgen ardından ister gelsin ister gelmesin” denilmiştir.

Alimlerin çoğunluğuna göre meşveret vaciptir. Bilhassa kişi, yönetici olup da meşveret yapmazsa; Allah indinde günahkâr olup, insanlar nezdinde sorumludur. Âl-i İmran Suresi’nin 159. ayetinde emir kipi ile, “Yapacağın işlerde onlara da danış, bir kere azmettin mi artık Allah’a tevekkül et” buyurulmuştur. “Onların işleri de kendi aralarında şura iledir.” (Şûrâ, 38)

Ayrıca yüce Allah’ın mealen, “Bilmiyorsanız; bir bilenden, yani ehlinden sorun.” (Nahl, 43 ve Enbiya, 7) buyurmasıyla bazı kriterler koyarak, ‘ilim sahibi ve ehil olanlar’ diye mesele netleştirilmiştir. 

Bu kadar önemli ve hayatî bir mesele, saltanata geçildikten sonra unutulmuş ve İslam tarihindeki ve günümüzdeki kargaşalar vücuda gelmiştir. Bediüzzaman Hazretleri bu vahameti saadete çevirmek, bu ihmalin yerine ihyayı koymak için çok gayretler sarf etmiş ve talebesi merhum Zübeyir Gündüzalp ağabey bugünkü sistemi icra etmiştir. Peygamberimiz (asm)’ın ve Hulefâ-i Râşidîn’in en çok önemle uyguladıkları bir vecibedir, meşveret. Ve hatta bir mütefekkir de, “Akıldan büyük zenginlik, cehaletten büyük fakirlik ve meşveretten büyük güç-kuvvet olmaz” demiştir.

Bediüzzaman ise, “haklı şûrâ ihlâs ve tesanüdü netice verdiğinden” (Hutbe-i Şamiye) demek suretiyle bu meselenin kriterlerine de dikkat çekerek; ihlası ve uhuvveti netice vermesini bu noktaya bağlamıştır. Bunlar toplumun ortak anlayışını yansıttığı için “şahs-ı manevi”nin de, vesilesidir. Elbette bu şartlara riayet edilirse yanlış sonuç, huzursuzluk veya inşikak çıkmaz. Sarih naslarda ne içtihat ne de meşveret olmayacağına göre, zannî meselelerde de meşveretle boşluklar doldurulmuş olur. İslam’da çareler tükenmez.

Demek ki, “Cemaatte vahid-i sahih olmazsa cem’ ve zam, kesir darbı gibi küçültür.” (Mektubat, s. 804) Bugünün en önemli meselesi de, kemiyeti keyfiyete feda edebilmektir.

Sonuç olarak, ihlas şûrâyı gerektirir; haklı şûrâ da, ihlası netice verir ve buz parçaları erir. Yoksa Allah korusun aksi takdirde sonuç nifaka kadar gidebilir.

Okunma Sayısı: 181
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “İnsanî iş” gençlerin de hakkı

    Genç işsizliği yüzde 41

    ''Kışlaya, okula, camiye, yargıya siyaset sokmayın''

    Yalnız yaşayanlar artıyor

    ABD Pakistan'a yardım edecek

    Stoltenberg'den 'Türkiye' açıklaması

    17 ilde 243 arazi özelleştirilecek

    Hava kirliliğinden 9 milyon kişi öldü

    İTÜ’de yemek fiyatlarına yüzde 100 zam

    Bitkisel besinlerde arıların rolü büyük

    ''Azerbaycan ve Ermenistan barışı çok uzak''

    ''İşgal cezasız kalmasın''

    DP’den Mardin ziyareti

    Boğaziçi direnişi 500 günü doldurdu

    İstanbul’a taksi teklifi 14. kez reddedildi

    Hortumların sebebi ‘dengesiz ısınma’

    AB'den Ukrayna'ya uygulanan ithalat vergilerini askıya alma kararı

    AB, gaz depolarını kışa kadar doldurmayı planlıyor

    Dünya genelinde 59 milyondan fazla kişi ülkesi içinde yerinden edildi

    AB'ye giren Ukraynalı sayısı 6,3 milyonu aştı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    “İnsanî iş” gençlerin de hakkı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Fikir ayrılıkları ve meşveret
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Bildiğimiz kadar namaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mardin’de başlayan siyasî meslek hayatı
    Ahmet ŞAMİL

    Hukuk devleti kimin icadı?
    Ali FERŞADOĞLU

    Kendi görüşlerinizi Bediüzzaman’a mal edersiniz...
    Risale-i Nur'dan

    Samimî tesanüd ve meşveret-i şer’iye sizi muhafaza eder
    Faruk ÇAKIR

    Göstermelik çalışmalar fayda verir mi?
    İbrahim ERSOYLU

    Risale-i Nur mesleği ve meşveretler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.