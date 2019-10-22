'Abdullah Avcı'nın arkasındayız'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, "Çok değerli hocam, Abdullah hocamla çok eski tanışıyoruz. Onunla bu yola devam edeceğiz. Onun arkasındayız." dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımının teknik direktör Abdullah Avcı'yla sonuna kadar beraber olduklarını belirterek, "Onunla bu yola devam edeceğiz. Onun arkasındayız." dedi.

Siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde futbol takımının oyuncularıyla yemekte bir araya geldi.

Çebi, burada yaptığı açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı'yla ilgili, şu ifadeleri kullandı:

"Çok değerli hocam, Abdullah hocamla çok eski tanışıyoruz. Onunla bu yola devam edeceğiz. Onun arkasındayız. Sonuna kadar onunla ve sizlerle beraberiz. Önümüzde iki maçımız var. Bu iki maçta göstereceğiniz performans iyi olursa benim elimi güçlendireceksiniz. Tek taraflı değil arkadaşlar, siz bize, biz size yardım edeceğiz. Ben yapmam gerekenleri biliyorum, sizler de yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Hoca müsade ettiği sürece sizinle zaman geçireceğim. Çok da buraya gelip gitmek istemiyorum. Bana ne zaman ihtiyaç duyarsanız hocam beni aradığında koşup buraya geleceğimden emin olabilirsiniz."