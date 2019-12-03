Altın Top ödülü 6. defa Lionel Messi’ye verildi

Messi, Bu ödülü en fazla kazanan futbolcu olmayı başardı.

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d’Or) ödülünü, Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi kazandı. France Football dergisi tarafından düzenlenen organizasyonda, yılın en iyi erkek futbolcusuna verilen Altın Top ödülünün sahibi, Lionel Messi oldu. Kariyerinde 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2015 yıllarının ardından bu ödüle layık görülen 32 yaşındaki Messi, altı kezle Altın Top’u en fazla kazanan futbolcu olmayı başardı. 2018-19 sezonunda Barcelona ile La Liga şampiyonluğu yaşayan Messi, attığı 36 golle de krallık yarışını zirvede tamamlamıştı. Arjantinli futbolcu, 2019 yılında şu ana kadar kulüp ve milli takım formasıyla 46 kez fileleri havalandırdı. Oylamada Liverpool’dan Hollandalı Virgil van Dijk ikinci, Juventus’tan Portekizli Cristiano Ronaldo üçüncü, Liverpool’dan Senegalli Sadio Mane dördüncü ve yine Liverpool’dan Mısırlı Muhammed Salah beşinci sırayı aldı. Altın Top ödülünü beş kez kazanan Ronaldo, ödül törenine katılmadı.

Okunma Sayısı: 124

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.