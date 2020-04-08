Avrupa’da kulüpler zorda

Koronavirüsün futboldaki ekonomik etkileri kulüpleri şimdiden krize sürüklüyor. Avrupa’da birçok kulüp sıkıntıyı hafifletebilmek için antrenör, futbolcu ve personel maaşlarında indirime gitmeye başladı.

GERARD’A 3 AY MAAŞ YOK

İskoçya Birinci Futbol Ligi ekibi Rangers'ta ünlü teknik direktör Steven Gerrard, antrenörler, oyuncular ve üst düzey yöneticilerin maaşları3 ay ödenmeyecek.Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, korona salgınının ekonomik etkileriyle mücadele edildiği ve teknik ekip, oyuncular ile üst düzey yöneticilerin maaşlarının 3 ay ertelendiği duyuruldu.

İTALYA MAAŞ İNDİRİMİNDE ANLAŞTI

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekipleri, futbolcu ve teknik direktör ücretlerinde yaklaşık yüzde 17 indirim yapılması yönünde anlaşmaya vardı. Koronavirüsün futboldaki ekonomik etkilerini hafifletmek için futbolcu ve teknik direktör maaşlarında kesintinin zorunlu olduğu kaydedildi. Maçlara devam edilip ligin tamamlanması halinde ücretlerde yaklaşık yüzde 17 oranında indirime gidileceği duyuruldu. Serie A'da sezonun iptal edilmesi halinde ise maaşlarda yüzde 33 oranında kesinti yapılacağı belirtildi.

İNGİLTERE’DE 3 ÇEŞİT KESİNTİ

İngiltere Futbol Federasyonu ise (FA), koronavirüs salgını nedeniyle erkek ve kadın milli takım teknik direktörleri dahil çalışanlarının maaşında geçici olarak kesintiye gitti. FA'nın üst yöneticisi (CEO) Mark Bullingham yaptığı açıklamada, yıllık kazancı 50 bin poundu geçen çalışanların yüzde 7,5, üst düzey yöneticilerin yüzde 15 ve en yüksek maaşlı çalışanların ödemesinde ise yüzde 30 kesinti yapacaklarını duyurdu.Bullingham, bazı çalışanlarını ise ücretsiz izne gönderebileceklerini aktardı.