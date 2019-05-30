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30 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Başakşehir'de bir dönemin sonu

30 Mayıs 2019, Perşembe 14:48
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kurulduğu günden bu yana takımımızın teknik direktörlüğünü yapan, başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ'ın 13 yıllık yol arkadaşı ve değerli dostu Abdullah Avcı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, kendisinin isteği doğrultusunda karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır." ifadeleri kullanıldı. 

Turuncu-lacivertli kulübe verdiği emeklerden dolayı Abdullah Avcı'ya teşekkür edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Futbolun bilimsel yanına önem veren, karakteri ve duruşuyla Türk futbolu için örnek bir profil olan Abdullah Avcı ile uzun yıllardır süren birlikteliğimiz, bugün itibarıyla sona ermiş bulunmaktadır. Kulübümüzün gelişme ve büyüme sürecinde verdiği tüm emekler için Abdullah Avcı'ya teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

AA

Etiketler: başakşehir, abdullah avcı
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