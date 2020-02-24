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25 ŞUBAT 2020 SALI - YIL: 51

Başakşehir liderliğe yükseldi

24 Şubat 2020, Pazartesi 22:12
Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Süper Lig'in 23. haftasında zirve mücadelesi veren Medipol Başakşehir, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi Medipol Başakşehir 90+1. dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı.

Başakşehir 41. dakikada penaltıdan Edin Visca'nın attığı golle öne geçerken, Rizespor'un beraberlik golü 60. dakikada Aminu Umar'dan geldi. Deplasman ekibinde 90+1. dakikada sahneye çıkan Martin Skrtel, takımına kritik galibiyeti getirdi.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 46 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Çaykur Rizespor ise 24 puanda kaldı.

Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir evinde Gaziantep ile karşılaşacakken, Rizespor ise deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

AA

Etiketler: Başakşehir, Rizespor, liderlik
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