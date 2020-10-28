Başakşehir, PSG'ye mağlup oldu

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibine 2-0 yenildi.

8. dakikada Mbappe kendi yarı sahasından aldığı topla sol kanattan süratle ilerledi. Ceza sahasına giren Mbappe'nin, sol çaprazdan çektiği sert şutta, kaleci Mert topu kontrol etmeyi başardı. 16. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Crivelli, hemen yanındaki Visca'ya pasını bıraktı. Visca, topu düzeltip rakip ceza sahası önünden şutunu çekti, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 17. dakikada konuk ekip etkili geldi. Sol kanattan Medipol Başakşehir ceza sahasına yapılan ortada, Epureanu topu kafa ile uzaklaştırmak istedi. Ceza yayı önünde topu kontrol eden Di Maria'nın ayak içiyle yaptığı vuruşta, top az farkla yandan dışarıya gitti. 26. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında sağ kanatta topla buluşan Visca, Rafael'e pasını gönderdi. Ceza sahası dışında sağ çaprazda topu kontrol eden Rafael'in sert şutunda, kaleci Navas topu yumruklarıyla uzaklaştırdı. 37. dakikada Paris Saint-Germain'in gelişen atağında Florenzi, sağ kanattan penaltı noktası üzerine yerden pasını gönderdi. Mbappe topun gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. AA

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