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25 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Beşiktaş'ta yönetim Fikret Orman'ın devam etmesini istiyor

25 Eylül 2019, Çarşamba 20:29
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Atalay, Fikret Orman'ın istifa kararıyla ilgili konuştu ve göreve devam etmesini istediklerini kaydetti.

TRT Spor’a konuşan ve Fikret Orman’a gösterilen tepkinin normal olmadığını söyleyen Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Atalay, “Fikret Orman’ın istifa edeceğinden yönetim kurulundaki hiçbir arkadaşımızın haberi yoktu. Beşiktaş Kulübü’nde yönetici bulmaya zorlandığımız bir dönemde kulüp yönetimini devraldık" ifadesini kullandı.

Atalay şöyle devam etti:

"Avrupa’da ciddi başarı elde etti, Şampiyonlar Ligi’nde ilk defa bir Türk takımı gruptan namağlup çıktı. Ligde son 2-3 maçın etkisiyle şampiyonluğu kaybettik, geçen sene de aynı şekilde. Bir süredir rahatsızlık şundan kaynaklandı; tribünlerden tepkiler geldi. Büyük Beşiktaş taraftarına seslenmek istiyorum, bizim taraftarımız en vefakar, cefakar, maçı değiştirebilen taraftarıdır. Taraftarımızda paralar nerede algısı oluştu.

‘NAMUSU İLE İLGİLİ TEPKİ GÖSTERMEK KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL’

Tepki gösterilebilir, bu normal bir şey, buna saygı duyuyoruz ama bu tepkiler özellikle başkana, haysiyetine, namusuna olursa, bu kabul edilebilecek bir şey değildir. Başarısız olduğunu söyleyebilirsiniz ama namusu ile ilgili bir tepki göstermek kabul edilebilir bir şey değil, bunu gerçek Beşiktaş taraftarının yaptığını da düşünmüyorum. Gerçekten hepimiz şaşkınız, Beşiktaş Kulübü’ne başkan bulmak o kadar kolay değil. Fikret Orman çıtayı çok yükseltti, 7-24 çalışan başkanı ilk kez görüyorum. Süleyman Ağabey’den sonra en başarılı başkanlardan biri oldu, böyle bir şeyi hak etmedi, ondan dolayı rahatsızlık duyduk. Başkanın devam etmesi yönünde camiadan bir baskı var."

'İNSANLAR TELEFONDA AĞLIYORLAR'

Fikret Orman’ın devam etmesi için bir baskı olduğunu kaydeden yönetici, şunları kaydetti:

“Abdullah Hoca takımla ilgili bilgi verdi. Taraftarımızın çok endişe edeceği bir durum yok. Konumumuz, telafi edilecek şeyler. Başakşehir çok büyük farkla öndeydi, ondan sonra öyle ya da böyle şampiyonluğu kaybettiler, nasıl oldu, o belli değil. Biz toparlayacağız, hocamızla ve futbolcu arkadaşlarımızla. Futbolcu kardeşlerimiz de çok üzüldüler. Başkanlarını ne kadar sevdiklerini göstermeleri lazım. Yönetimdeki arkadaşlarımız şok oldu. Hepimiz toplandık ve başkanın haklı tepkisiyle ilgili bir şeyler ifade ettik. Görüşüyoruz hala, başkana olumlu bir yaklaşım var. İnsanlar telefonda ağlıyorlar, kulübe gelip ağlıyorlar. Beşiktaş’ın asbaşkanı olarak rahatsızlık duyduğum için bu açıklamayı yapma gereği hissettim."

Etiketler: Beşiktaş, yönetim, Fikret Orman
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