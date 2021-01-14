Derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig'de 19. hafta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar: Yarın 19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan 16 Ocak Cumartesi 13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Fırat Aydınus 16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy 16.00 Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor: Halil Umut Meler 19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar 17 Ocak Pazar 13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor: Koray Gençerler 16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek 19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Cüneyt Çakır 18 Ocak Pazartesi 19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Atilla Karaoğlan 19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler NTV

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