Fenerbahçe'den çifte antrenman

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren sarı-lacivertli takım, günü çift idmanla tamamladı. Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan akşam antrenmanında 2 gruba ayrılan futbolcular, 4 takım halinde dar alanda bitiricilik çalışması üzerinde durdu. Fenerbahçe, hazırlıklarını 31 Mayıs'a kadar Riva'da sürdürecek. AA

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