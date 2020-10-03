Fenerbahçe'den kanat transferi

Fenerbahçe, İtalya ekibi Roma'nın Arjantinli futbolcusu Diego Perotti ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Diego Perotti ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, görüşmeler, sağlık kontrolleri ve transfer süreçlerinin ilerletilmesi kapsamında bugün İstanbul'a gelmiştir." ifadeleri kullanıldı. Gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe'nin Perotti ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Diego Perotti, geçen sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 26 maçta 6 gol kaydetti. AA

Okunma Sayısı: 119

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.