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3 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Fenerbahçe'den kanat transferi

03 Ekim 2020, Cumartesi 16:07
Fenerbahçe, İtalya ekibi Roma'nın Arjantinli futbolcusu Diego Perotti ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Diego Perotti ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, görüşmeler, sağlık kontrolleri ve transfer süreçlerinin ilerletilmesi kapsamında bugün İstanbul'a gelmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe'nin Perotti ile sözleşme imzalaması bekleniyor. 

Diego Perotti, geçen sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 26 maçta 6 gol kaydetti.

AA

Etiketler: Fenerbahçe, kanat, transfer
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