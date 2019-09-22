Galatasaray, 3 puanı son dakikada Malatya'da bıraktı

Galatasaray, 89. dakikasına kadar önde götürdüğü maçta, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

10. dakikada Rahman Buğra Çağıran'ın ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Donald'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı. 22. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında, Donald pasını Jahovic'e aktardı. Jahovic'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Muslera'nın elinde kaldı. 23. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan Ömer Bayram'ın yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde iyi yükselen Seri'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1 26. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı serbest atışta ceza sahası içerisinde yükselen Luyindama'nın kafa vuruşunda, kaleci Farnolle topu uzaklaştırdı. 28. dakikada ceza yayı üzerinden Seri'nin ortasında Babel'in ceza sahası içerisinden yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Farnolle topu kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekip Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarı Mücadelenin 89. dakikasında ev sahibi takımdan Guilherme attığı golle skoru 1-1 yaptı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve maç 1-1 berabere sona erdi. AA

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