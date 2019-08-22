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22 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Galatasaray'dan Ozornwafor ile Mitroglou açıklaması

22 Ağustos 2019, Perşembe 13:17
Galatasaray'dan futbolcular Ozornwafor ile Mitroglou'nun kiralanmaları konusunda açıklama geldi.

Galatasaray'da yeni transferlerden Nijeryalı genç savunma oyuncusu Valentine James Ozornwafor'un İspanyol ekibi Almeria'ya kiralanması konusunda görüşmeler başladı.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbula gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Union Deportiva Almeria Kulübüne geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Galatasaray Mitroglou'nu kiraladı

Galatasaray Sportif AŞ'nin bir diğer KAP açıklamasında da "Konstantinos Mitroglou'nun 2019-2020 futbol sezonu için geçici transferi konusunda PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Hollanda ekibinin, oyuncunun sabit transfer ücretine istinaden net 1 milyon 250 bin avro ödeme yapacağı, sarı-kırmızılı kulübün ise 2019-2020 sezonu için Mitroglou'na net 1 milyon 950 bin avro ödeyeceği belirtildi.

Bu anlaşmayla Galatasaray, Yunan golcünün yıllık ücretinin 700 bin avrosunu üstlenmiş oldu.

AA

Etiketler: galatasaray, transfer
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