Galatasaray için son fırsat: Falcao bugün de sahada yok

Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkma umudu bulunmayan CİMBOM, Club Brugge maçını kazanarak UEFA Avrupa Ligi iddiasını sürdürmeye çalışacak. Türk Telekom Stadı’nda bugün saat 20.55’te başlayacak müsabaka beIN Sports 1’DEN naklen yayımlanacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında bugün Belçika’nın Club Brugge ekibini konuk edecek. Türk Telekom Stadı’nda saat 20.55’te başlayacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Maç, beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 4 maçta bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Grupta bir puanla son sırada yer alan Galatasaray’ın üst tura çıkma umudu bulunmuyor. Club Brugge ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı iki puanla grupta üçüncü sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım, Belçika ekibiyle oynayacağı karşılaşmayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi’ne kalma iddiasını sürdürmeye çalışacak. Grubun diğer maçında Real Madrid, gruptan çıkmayı garantileyen PSG’yi ağırlayacak.

4 sakat, bir cezalı VAR

Galatasaray’da 5 futbolcu sakatlık ve ceza nedeniyle yarınki müsabakada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı ile sarı kart cezalısı Steven Nzonzi maçın kadrosunda yer alamayacak. Uruguay Milli Takımı’ndan sakat dönen ve Süper Lig’de Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada görev yapamayan kaleci Fernando Muslera’nın bugün sahada yerini alması bekleniyor. Öte yandan Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda bu sezon gol sevinci yaşayamayan tek takım konumunda bulunuyor. Toplam 8 grupta 32 ekibin mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta maçlarının ardından Galatasaray hariç tüm takımlar en az 1 kez gol buldu.

Bu sezon Avrupa’da gol sevinci yaşayamadı

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 4 maçta bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı ve hiç gol atamadı. Grupta bir puanla son sırada yer alan Galatasaray’ın üst tura çıkma umudu bulunmuyor. Sarı-kırmızılı takım, Belçika ekibiyle yarın oynayacağı karşılaşmayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi’ne kalma iddiasını sürdürmeye çalışacak.

Diagne kadroda yok

Club Brugge’ün sezon başında Galatasaray’dan kiraladığı Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, yarınki müsabakada forma giymeyecek. Belçika ekibinin teknik heyeti, Senegalli futbolcuyu karşılaşmanın kamp kadrosuna almadı. Club Brugge’de ayrıca kırmızı kart cezalısı olan Ruud Vormer de maçta görev yapmayacak.