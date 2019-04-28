Galatasaray Ryan Babel'de sona yaklaşıyor

Galatasaray, Ryan Babel transferini Hollanda-Almanya maçından sonra bitirdiği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli oyuncuya 3 yıl için 10 milyon euro ödeyeceği iddia edildi.

Galatasaray, devre arasında Beşiktaş'tan ayrılıp Fulham'a kiralanan, sezon sonunda her iki kulüple de mukavelesi sona erecek olan Ryan Babel'in transferini bitirdi. Galatasaraylı yöneticilerin, anlaşmayı 24 Mart'taki Hollanda-Almanya maçı sonrası sağladığı ortaya çıktı.

3 YIL İÇİN 10 MİLYON EURO

Babel, menajeri ve sarı-kırmızılı idarecilerin Hollanda'da buluşarak şartları görüştüğü ve yeni sezon için el sıkıştığı öğrenildi. Buna göre Galatasaray, 32 yaşındaki Babel'e 3 yıl için imza parası da dahil olmak üzere 10 milyon euro (65 milyon TL) ödeyecek.

MENAJERİ TEKLİFLERİ DOĞRULADI

Ryan Babel'in menaceri Winnie Haatrecht, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, teklif aldıklarını doğrulayarak, "Babel şu anda Fulham'ın kontratlı futbolcusu. Kendisine bazı teklifler geldi ancak bu konuda daha fazla detay veremeyeceğim. Bunları Babel ile kendi aramızda değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

4 GOL, 4 ASİSTİ BULUNUYOR

Babel Fulham formasıyla 13 maça çıkarken 4 gol 4 asistlik performans sergiledi.