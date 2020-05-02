Gökhan Gönül transfer iddialarını yalanladı

Beşiktaş'ın tecrübeli sağ beki, hakkındaki transfer iddialarına cevap verdi.

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan ve son günlerde adı eski takımı Fenerbahçe ile anılan Gökhan Gönül, hakkındaki iddialara açıklık getirdi. İlerleyen yaşına rağmen siyah-geyazlı forma altında gösterdiği performansla taraftarların takdirini kazanan Gökhan, Beşiktaş'tan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını belirtti. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibine bir mesaj gönderen tecrübeli sağ bek oyuncusu, "Ayrılmayı kesinlikle düşünmüyorum. Futbola Beşiktaş forması altında nokta koymayı istiyorum" dedi. Teknik heyetin de takımda kalmasını istediği Gökhan için yönetimin kısa süre içerisinde yeni sözleşme görüşmelerine başlaması bekleniyor.

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