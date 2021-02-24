Haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat Pazar günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Ligin 27. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şunlar: 26 Şubat Cuma: 16.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep: Erkan Özdamar 16.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy 19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır 27 Şubat Cumartesi: 13.30 Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan 13.30 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan 16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya 16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus 19.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan 28 Şubat Pazar: 16.00 Göztepe-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa 19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu AA

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