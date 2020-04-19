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19 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

"Her işin başı sağlık"

19 Nisan 2020, Pazar 15:21
Pınar Karşıyakalı milli basketbolcu Erden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağanüstü bir dönemin yaşandığını belirterek, en kısa zamanda sahalara dönmek istediğini söyledi.

Semih Erden, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgının olağanüstü bir durum olduğunu ve herkesin hayatını engellediğini ifade etti.

Bu süreçte hastalıkla mücadele edenlere acil şifalar dileyen tecrübeli basketbolcu, şöyle konuştu:

"Salgın döneminde herkesin evde kalması gerekiyor. Bu süreçte çalışıp, evine ekmek götürmek zorunda olanlar var. Onların da dışarıda en iyi şekilde korunması gerekiyor. Umarım en kısa zamanda bu süreci atlatırız. Allah sağlık çalışanlarının yardımcısı olsun."

Semih Erden, evde bulunduğu sürece bireysel antrenmanlarına devam ettiğini, kitap okuduğunu, bahçesiyle ilgilendiğini ve köpeğine zaman ayırdığını dile getirdi.

"Her işin başı sağlık"

Basketbolun temasla oynanan bir spor olduğunu belirten Semih, liglerin ertelenmesinden önce seyircisiz bir maça çıktıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimse kimseye dokunmak istemedi. Hepimiz maçın bir an önce bitmesini bekledik. Seyircisiz maçların zaten tadı olmuyor, dostluk maçı gibi geçti. Böyle olmasını istemezdik ama olağanüstü bir durum olduğu için liglere ara verildi. Her işin başı sağlık ancak temennim bir an önce her şeyin netleşmesi. Umarım kısa sürede sahalara döneriz. Diğer ülkelerde liglerin iptal edilmesiyle ilgili haberler var. Bizde de en yakın zamanda bir şeyler açıklanır. Bunun herkesin oy birliğiyle sağlıklı bir karar olacağına inanıyorum."

Olimpiyat oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesiyle A Milli Basketbol Takımı'nın eleme maçlarının da tehir edildiğini hatırlatan Semih Erden, bunun da çok doğru bir karar olduğuna işaret etti.

Bu şekilde müsabaka oynanamayacağını vurgulayan milli basketbolcu, "Zaten bazı ülkeler ve sporcular gitmeyeceğini açıklamıştı. Biz önümüzdeki sene elimizden gelenin en iyisini yapıp, olimpiyatlara gitmek için uğraşacağız." ifadelerini kullandı.

AA

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