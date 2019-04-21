Hüseyin Türkmen trafik kazası geçirdi

Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen Ordu'da trafik kazası geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Samsun'dan Ordu yönüne giden Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen yönetimindeki 61 TH 462 plakalı otomobil, Hakan Altun'un kullandığı 52 AKK 606 plakalı otomobille Çakırtepe Mahallesi Çaybaşı kavşağında çarpıştı. Kazada, 61 TH 462 plakalı otomobilin içinde bulunan Hülya Tutkun, Eflal İkra Tutkun, Gamze Nur Türkmen ve Ümran İffet Uzun yaralandı. Trabzonsporlu Türkmen kazadan yara almadan kurtuldu Kazadan bordo mavili takımın savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen yara almadan kurtuldu. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yaralılardan Ümran İffet Uzun'un futbolcu Hüseyin Türkmen'in nişanlısı olduğu öğrenildi. AA

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