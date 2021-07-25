"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 TEMMUZ 2021 PAZAR - YIL: 52

İlk madalyalar tekvandodan geldi

25 Temmuz 2021, Pazar 15:35
Milli tekvandocu Hakan Reçber, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda bronz madalya alarak Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyasını getirdi. Kadınlarda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün'de bronz madalya kazandı.

Makuhari Messe A Salonu'nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında Hakan, son 16 turunda Brezilyalı Edival Pontes'i geçerek çeyrek finale yükseldi. 21 yaşındaki milli tekvandocu, bu aşamada ise Büyük Britanyalı Bradly Sinden'e mağlup oldu ve finale çıkma şansını yitirdi.

Sinden'in finale çıkmasıyla repesajda Yeni Zelandalı Tom Burns ile karşı karşılaşan ve rakibini eleyen Hakan, bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.

Madalya karşılaşmasında Bosna Hersekli Nedzad Husic ile mücadele eden milli tekvandocu, müsabakaya iyi başladı. İlk raundu 14-5 önde geçen Hakan Reçber'in kontrollü bir oyun ortaya koyduğu ikinci raunt 3-3 beraberlikle bitti. Bu sonuçla Hakan, toplam skorda 17-8'lik üstünlük kurdu.

Son bölümde rakibinin baskısına rağmen hata yapmayan Hakan Reçber, 5-5 biten raundun ardından maçı 22-13 kazanarak bronz madalyaya uzandı.

Hatice Kübra, son 16 turunda Kosta Rikalı Nishi Lee Lindo Alvarez'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. Milli tekvandocu, bu aşamada ise ABD'li Anastasija Zolotic'e mağlup olarak final şansını yitirdi. Hatice Kübra, Zolotic'in finale yükselmesiyle repesaja çıkma hakkı elde etti.

Repesajda Faslı Nada Laaraj ile karşı karşıya gelen 29 yaşındaki milli sporcu, bronz madalya müsabakasında Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'ndan İranlı Kimia Zenoorin Alizadeh ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk raundunu 3-2 geride kapatan Hatice Kübra, iyi bir performans gösterdiği ikinci raundu 2-0 üstün kapattı ve toplam skorda 4-3 öne geçti. Son bölümde hata yapmayan Hatice Kübra İlgün, raundu 4-3, maçı da 8-6 kazanarak bronz madalyaya uzandı.

Hatice Kübra İlgün, Hakan Reçber'in ardından oyunlarda Türkiye'ye 2. madalyayı kazandıran isim oldu.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

AA

Etiketler: madalya, tekvando
Okunma Sayısı: 257
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ruhani, yaptırımlar için meclisi suçladı

    Afrin'de roketli saldırı: 7 sivil yaralandı

    İlk madalyalar tekvandodan geldi

    İsrail güçleri 8 günde 60 Filistinliyi gözaltına aldı

    İsrail ile Fas arasında ilk tarifeli uçuş yapıldı

    Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    Bayramda 3 milyon 700 bin kurbanlık satıldı

    Fahrettin Koca: Kontrolü ele alalım

    Umre sezonu başladı

    2 askerimiz şehit oldu

    Basın bayramı baskı ve sansürle anıldı

    "Tek adam rejimi demokrasi ile bağdaşmaz"

    Vak’alar alarm veriyor

    'Medyaya baskı demokratik hayata zarar veriyor'

    Kurban yardımları yerine ulaştı

    Mutfakta zam tsunamisi var

    Türkiye'de 12 bin 381 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Afganistan'da gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    İnternet bağımlılığı tedavi edilebilir mi?

    'Ayçiçek yağında dışa bağımlılıktan kurtulmalıyız'

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    N’aber sayın Bay Lok-2
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sıkıntılar tenkitle değil, meşveretle çözülür
    Bahtiyar Arslanoğlu

    15 Temmuz’un gizli hedefi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Fahri UTKAN

    Albay Hulusi Yahyagil (Hulusi Bey)
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet KARA

    Hele bir sorun TRT Kurdi’ye niye çıktı?
    Genel

    İnme... Sıcakta gezinme!
    Misbah ERATİLLA

    Baba beni unutma
    Genel

    Umre sezonu başladı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.