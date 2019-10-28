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28 EKİM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

İmza attıktan 17 gün sonra istifa etti

28 Ekim 2019, Pazartesi 16:46
İstikbal Mobilya Kayserispor ile 17 gün önce sözleşme imzalayan teknik direktör Aybaba, istifa mektubunu yönetime sundu.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Samet Aybaba görevinden istifa etti.

Aybaba, yönetim kuruluna sunduğu istifa mektubunda, 10 Ekim tarihinde farklı birçok seçeneği olmasına rağmen, zor bir göreve soyunduğunu belirtti.

Geçmişteki güzel hatıralarının bu göreve başlamasında etkili olduğunu vurgulayan Aybaba, şunları kaydetti:

"Ancak görev yaptığım 17 günlük süre zarfında sergilediğim tüm çabaların karşılıksız kaldığını, futbolcu grubunun daha önce karşılaşmadığım bir umursamazlık içerisinde olduğunu, pozitif yönde hiçbir geri dönüş alamadığımızı fark ettim. Sizlerin de takdir edeceği üzere bu işin vitrini sahadır. Futbol, isimler kadar yürekle ve inançla oynanması gereken bir oyundur. Bunu geçmişime bakarsanız rahatlıkla görebilirsiniz. Hayatım boyunca futbola bakış açım sebebi ile hep saha içinde kalmaya, saha dışı entrikalara takılmamaya çalıştım. Her koşulda aslolan kulüptür, kimse kulübün üzerinde değildir diye düşündüm. Çok üzülerek, Kayserispor'da gelinen noktanın böyle olmadığını söylemek durumundayım."

Aybaba, Kayserispor'da geçirdiği kısa sürede geçmişten gelen mevcut sorunun, saha içerisinde antrenmanla, çalışmayla, gayretle çözülemeyeceğini hissettirdiğini dile getirerek, "Şu an itibarıyla çok severek ve büyük bir heyecanla başladığım Kayserispor teknik direktörlüğü görevinden istifa ediyorum. Şahsım ve ekibimin görev yaptığımız kısa sürece ilişkin herhangi bir talebi yoktur. Tekrar ediyorum, aslolan kulüptür, Kayserispor'dur. Bundan sonraki süreçte kendilerine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da alınan başarısız sonuçlar üzerine teknik direktör Hikmet Karaman 6 Ekim'de istifa etmiş, 11 Ekim'de de Samet Aybaba ile sözleşme imzalanmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, Aybaba yönetiminde çıktığı ilk maçta Kasımpaşa ile sahasında 1-1 berabere kalmış, deplasmanda dün oynadığı ikinci maçta ise BtcTurk Yeni Malatyaspora 4-0 yenilmişti.

AA

Etiketler: samet aybaba, istifa
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