İskoçya'da sezon tescil edildi

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Celtic'in şampiyon olduğu açıklandı.

SPFL Yönetim Kurulu'nun 12 kulüple yapılan görüşmelerin ardından aldığı kararla ligin mevcut puan durumuyla bitirileceği belirtildi. Buna göre 2,66 puan ortalamasıyla lig lideri olan Celtic'in şampiyon olduğu, 0,76 puan ortalamasıyla son sırada yer alan Hearts'ın küme düşeceği aktarıldı. Maç fazlasıyla en yakın rakibi Ranger'ın 13 puan önünde yer alan Celtic, üst üste 9. şampiyonluğuna ulaştı. AA

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