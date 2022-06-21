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21 HAZİRAN 2022 SALI - YIL: 53

Kulüpler Birliği Vakfının 13. başkanı Ali Koç oldu

21 Haziran 2022, Salı 20:00
Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin bulunduğu Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç seçildi.

Vakfın Maslak'taki ofisinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun görevinden ayrılmasının ardından boşalan başkanlık için seçim yapıldı. Seçime tek aday olarak giren Ali Koç, başkanlığa getirildi.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Ali Koç, hizmetlerinden dolayı Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür ederek, "Sayın Ağaoğlu bana göre tarihin en garip sezonunda vakfın başkanlığını yaptı. Ama her zaman bizim adımıza, tüm kulüplerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde pozisyon aldı. Hepimiz adına gitti, geldi. Ağır bir yük taşıdı. Bu garip ortam içinde çıtayı çok yükseltti. O yüzden hepimiz içeride tebriklerimizi sunduk. Yeni yönetim kurulumuzda Sayın Ağaoğlu da olmayı kabul etti. İnşallah yeni yönetim kurulumuz çıtayı yeni federasyonumuzla beraber daha da yükseğe çıkartır. Allah yardımcımız olsun." diye konuştu.

Ali Koç, Türk futbolunun sorunlarının her geçen gün kronik hale geldiğini anlatarak, "Sayın Ağaoğlu bizleri temsilen yeni federasyonumuzla toplantı yaptı. İlk 2-3 günde sergilenen performans gelecek için umut vadediyor. Bu yeni federasyonda kulüpleri dinleyecekmiş gibi, kulüplerin ihtiyaçları için pozisyon alacakmış gibi bir yaklaşım, irade var. Bu bizim için çok çok önemli. Çünkü geçmiş federasyonla ne kadar temasımız olsa bile arpa boyu yol alamıyorduk. Şu 2-3 gün içinde katedilen mesafe bile kendi içinde çok önemli. Türk futbolu açısından hepimizin yolu açık, şansı bul olsun." ifadelerini kullandı.

Koç, Türkiye Futbol Federasyonunun yayın ihalesi konusunda atacağı adımla ilgili şunları kaydetti:

"Şu ortamda en iyisini alsa bile hak ettiğimizin çok gerisindeyiz. Biliyorsunuz yeni Spor Yasası var, bize büyük sorumluluklar yüklüyor. Ama bazı konular var ki tamamen bizim dışımızda. Kovid-19, kurlar, enflasyon gibi ve en önemlisi de yayıncı gelirleri. Büyük kulüplerin başka gelirleri de var ama Anadolu kulüplerinin yüzde 80-90 geliri, yayıncıdan geliyor. Orada son iki senedir 100'er milyon avro indirimlere onay verildi. Kulüpler de buna alet edildi. Dolayısıyla Sayın Büyükekşi ve ekibinin aldığı nokta en düşük nokta. İnşallah onların düşünceleri gerçekleşir, yayıncı ile anlaşacakları rakam mevcut şartlarda en iyisi olur. Bizim bugünden itibaren bir sonraki ihalenin hazırlıklarını yapmamız ve marka değerini çok daha yükseğe çıkarmamız gerekiyor. Yoksa bu rakamlarla bizim Avrupa'da rekabetçi olabilmemiz çok mümkün gözükmüyor."

Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na aday olma kararı hakkında ise "Sorumluluk alma zamanı gelmişti. Onu ifade etmiştim. Sağ olsun kulüplerimiz de teveccüh gösterdiler. Tek adayla girdik. Kimin başkan olduğu önemli değil, birlik olarak ne iş çıkardığımız önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Görevi Ali Koç'a devreden Ahmet Ağaoğlu da yeni yönetime başarılar dileyerek, şunları dile getirdi:

"Burada yaklaşık bir yıl çok sık bir araya geldik. Futbolumuzun sorunları azalacağına, özellikle son 2-3 yıllık süreçte artarak devam etti. Türkiye Futbol Federasyonunda yaşanan istifalar sonrası olağanüstü genel kurula gidilmesi, yayın ihalesinde bir türlü istenilen sonucun elde edilememesi ve hala imzalanmaması, Merkez Hakem Kurulunun 8 Mart tarihinde aldığı karar ve ondan sonra yaşanan istifalar... Futbol adına ne kadar sıkıntı varsa hemen hemen hepsini yaşadığımız bir süreçti. Federasyonumuzda yeni bir başkan ve yönetim görev başında. Kendisiyle yapmış olduğumuz görüşmede çok sağlam bir irade gördüm. Zaten perşembe günü göreve gelip, cumartesi günü almış oldukları o radikal karar, sorunların çözümünde ne kadar ısrarcı ve iradeli olduklarının göstergesiydi. Ben huzurlarınızda hem Sayın Ali Koç Başkan ve yönetimine hem de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum, Allah yardımcıları olsun."

13. başkan oldu

Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfının 13. başkanı oldu.

2000'de kurulan Kulüpler Birliği Vakfında daha önce İlhan Cavcav, Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek, Fikret Orman, Mehmet Sepil, Ahmet Nur Çebi ve Ali Ağaoğlu başkanlık yaptı.

Kasapoğlu tebrik mesajı yayımladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfının olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u tebrik ediyorum. Ali Koç'a çalışmalarında başarılar diliyor, başkanlık görevini devreden Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Büyükekşi'den Ali Koç'a tebrik mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na seçilen Ali Koç'u tebrik etti.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulüpler Birliği Vakfının olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ve yönetim kurulunu tebrik ederim. Bu yeni dönemde Türk futbolunu layık olduğu yere getirmek için TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği içerisinde çalışacağına inancım tamdır." ifadeleri kullanıldı.

Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfındaki başkanlık görevini tamamlayan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na da Türk futboluna katkılarından dolayı teşekkür etti.

AA

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