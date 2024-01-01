Kurallara uyulmadı

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Süper Kupa finalinin ertelenmesi Suudi Arabistan basınında sınırlı bir şekilde yer aldı.

Oyuna gelmeyelim BBC’nin haberine göre, Suudi Arabistan’ın önde gelen medya kurumları maçın organizatörü Riyadh Season’ın açıklamasına yer vererek “futbol kulüplerinin önceden belirlenen kurallara uymadığı gerekçesiyle maçın ertelendiğini” aktardı. Asharq al-Awsat ve Okaz gibi ülkenin önde gelen haber kurumları, Riyadh Season’ın “maçın düzenlenmesini dört gözle beklediğini ancak spor dışında sloganların ve sembollerin bulunmamasını gerektiren uluslararası futbol kuralları ve düzenlemelerine göre” maçın ertelendiğini aktardı. The Riyadh Season açıklamasında Türkiye ile yakın temasta olunduğunu ve kuralların maçtan önce Türkiye Futbol Federasyonu ile konuşulduğunu ifade etti. Açıklamada, “ulusal marşın okunması ve Türk bayraklarının olmasında Türkiye Cumhuriyeti’ne duyulan takdir dolayısıyla anlaşıldığı” aktarıldı. Ancak iki futbol kulübünün anlaşmanın kurallarına uymamasının “talihsiz” olduğu belirtildi. İngilizce yayın yapan Saudi Gazette adlı gazete de organizatörlerin açıklamasına yer vererek futbol taraftarlarının maç saati öncesinde heyecanla stadyumdaki yerlerini aldığını aktardı. Haber Merkezi

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