"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

'Messi, Barcelona'dan ayrılmak istiyor' iddiası

26 Ağustos 2020, Çarşamba 10:17
Barcelona'ya faks gönderen Messi'nin, serbest kalma bedeli ödemeden ayrılmak istediğini ilettiği ancak Katalan kulübünün bu talebi reddettiği ileri sürüldü.

Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin, Barcelona'dan ayrılmak istediğini yazılı olarak kulübe bildirdiği iddia edildi.

İspanyol ve Arjantin medyasında "Messi, ayrılma isteğini Barcelona'ya iletti" başlığıyla yer alan haberlerde, Messi'nin Barcelona Kulübü'ne bir faks göndererek, gelecek sezon takımda devam etmek istemediğini ve sözleşmesinin bedelsiz olarak feshedilmesini talep ettiği belirtildi.

Barcelona ile son olarak 2017 yılında sözleşme yenileyen Messi'nin normal şartlarda 30 Haziran 2021'e kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.

Messi ile Barcelona arasında belirsizliği olan en önemli konu, Arjantinli futbolcunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi durumunda daha önceden belirlenen 700 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeme zorunluluğu olup olmadığı olarak dikkati çekiyor.

İspanyol basınında, Messi'nin ayrılma kararını bir yıl önce haber vermesi şartıyla sözleşmesindeki 700 milyon avroluk serbest kalma bedelinin geçerli olmadığı öne sürülüyor.

Sport gazetesinde ise Messi'nin faksına hemen cevap veren Barcelona Kulübü'nün, Arjantinli futbolcunun bedelsiz serbest kalma talebinin, "hukuki dayanağı olmadığı" gerekçesiyle reddedildiği yazıldı.

Barcelona'nın alt yapısında yetişen ve genç takım dahil 20 yıldır bu kulüpte olan Messi, 2004'ten bu yana A takım formasını giyiyor.

Bir çok rekora imza attığı Barcelona'nın kaptanlığını yapan Messi'nin, ayrılma kararından dolayı pazartesi günü tüm takıma yapılacak Kovid-19 PCR testine de katılmayacağı ileri sürülüyor.

Öte yandan Messi'nin ayrılacağı haberlerinin ardından Barcelona'dan eski takım arkadaşı olan, eski futbolcu Carles Puyol, sosyal medya hesabından "Saygı ve hayranlık, Leo. Benden tam destek, dostum" diye yazarken, Luis Suarez'in de bu mesaja alkış sembolüyle destek verdi.

AA

Etiketler: Messi, Barcelona, iddia
Okunma Sayısı: 174
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Süleyman Soylu: Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor

    YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

    Eski Tunus Cumhurbaşkanından İsrail'le normalleşme kampanyalarına tepki

    BM, ABD'nin İran'a yaptırım talebini reddetti

    İsrail ordusu Lübnan Hizbullah'ına ait gözlem noktalarını vurdu

    Koronavirüse yakalanan kişi sayısı 24 milyonu geçti

    İstanbul'da öğleden sonra sağanak yağış bekleniyor

    Doğu Akdeniz krizi diplomasiyle çözülmeli

    Bu felaketler bize ders olmalı

    Çin'e niye sessiz?

    Süt üreticisi de zorda

    Beşiktaş'tan erken veda

    Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Bu şımarıklıktan vazgeçin

    Bakan Koca: Yeni tespit edilen 1500'den fazla hastamız var

    İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: 14 ile yeni kısıtlamalar geliyor

    Hazır kuvvet ‘karar’la kurulamaz

    İsrail işgali bitmeden normalleşme olmaz

    Faiz yine çift hane eşiğinde

    Uzaktan eğitimin yol haritası açıklandı

    Ekim ayından itibaren sınırlı sayıda seyirciye izin çıktı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Darbe yargılamaları ne durumda?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Rant hırsı İlahî düzeni bozunca...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Kadere iman olmasaydı...
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Karadeniz’de çırpınan dolar ve gaz
    Risale-i Nur'dan

    Ölümün nimet ve rahmet ciheti
    Faruk ÇAKIR

    Milleti dinleyen doğru yapar
    Ali FERŞADOĞLU

    “Pre Frontal Kortex” ve gençlik
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Ceninin hukuku

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.