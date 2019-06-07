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Milliler maça hazır

07 Haziran 2019, Cuma 21:56
A Milli Futbol Takımı oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın Fransa ile yapacakları maça ilişkin, "Yarın için çok iyi motive olduk." dedi.

Ay-yıldızlı futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında, medya mensuplarının sorularını cevapladı.

Çalhanoğlu, yarın oynayacakları Fransa maçına çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

Fransa ile yapacakları maçın önemine değinen Çalhanoğlu, şunları kaydetti:

"Yarınki maç bizim için çok önemli. Fransa'nın iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Kaliteli hocaları ve oyuncuları var. Bu maçı çok bekledik biz. Arnavutluk ve Moldova maçlarıyla turnuvaya iyi başladık. İki galibiyet bizim için çok iyi oldu. Artık bir alışkanlık olması lazım. Kaybetmekten nefret etmemiz gerekiyor artık. İnşallah yarın Konya halkıyla beraber galibiyet alırız. Her puan bizim için önemlidir. O yüzden kaybetmemek için de çıkacağız. Aslında bizim rakiplerimiz Hırvatistan, Fransa, Brezilya gibi takımlar olması lazım. Onlara karşı artık kafa kafaya olmamız gerekiyor. Tabii ki her ülkeye saygımız sonsuzdur. Ama bizim takım arkadaşlarımıza baktığımız zaman hepsi kaliteli oyuncular. Büyük ülkelere karşı oynadığınız zaman daha çok motiveli oynuyorsunuz. Hocamızla beraber Fransa'yı çok iyi analiz ettik."

AA

Etiketler: Milli Takım, Fransa, hazır
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