Mourinho sahalara geri döndü

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da Mauricio Pochettino'dan boşalan teknik direktörlük görevine Jose Mourinho getirildi.

Tottenham geçen sezonun sonunda ve bu sezonun başında alınan kötü sonuçlar nedeniyle 47 yaşındaki Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino'nun görevine son verdi. Tottenham, Pochettino'dan boşalan teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirdi. ​Mourinho ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyuran Tottenham'ın internet sitesinde görüşlerine yer verilen Mourinho, şu ifadeleri kullandı: 'Takım kadrosu ve altyapı beni heyecanlandırıyor' "Böylesine harika geçmiş ve tutkulu taraftarlara sahip bir kulüpte göreve geldiğim için heyecanlıyım. Hem takım kadrosu hem de altyapı beni heyecanlandırıyor. Bu oyuncu grubuyla çalışacak olmak beni cezbediyor."

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