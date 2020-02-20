PFDK'den 3 kulübe para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK); Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü'ne para cezası verdi.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, kurulun, Süper Lig'in 22. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe'yi 24 bin, Konyaspor'u 36 bin ve MKE Ankaragücü'nü 99 bin lira para cezasına çarptırdığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Galatasaray ve Konyasporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edildiği de aktarıldı.
AA