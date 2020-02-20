PFDK'den 3 kulübe para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK); Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü'ne para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, kurulun, Süper Lig'in 22. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe'yi 24 bin, Konyaspor'u 36 bin ve MKE Ankaragücü'nü 99 bin lira para cezasına çarptırdığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, Galatasaray ve Konyasporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edildiği de aktarıldı. AA

Okunma Sayısı: 148

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.