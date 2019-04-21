PSG bitime 5 hafta kala şampiyon oldu

Ligue 1'de PSG, Lille'in Toulouse deplasmanında 0-0 berabere kalmasıyla bitime 5 hafta kala şampiyon oldu.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), Lille'in Toulouse deplasmanında 0-0 berabere kalmasıyla şampiyonluğunu ilan etti. Ligue 1'in 33. haftasında Lille, deplasmanda Toulouse ile karşılaştı. Şampiyonluk iddiasını devam ettirebilmek için kazanması gereken lider PSG'nin en yakın rakibi Lille, Toulouse karşısında golsüz beraberliğe razı oldu. Bu sonucun ardından Lille ile arasındaki puan farkı 16 olan PSG, bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. PSG, son 7 yılda 6'ncı, toplamda ise 8'inci şampiyonluğuna ulaştı. AA

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