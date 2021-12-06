"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 ARALIK 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçları oynanacak

06 Aralık 2021, Pazartesi 15:31
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu gruplarında son hafta yarın ve çarşamba günü oynanacak maçlarla tamamlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele veriyor.

C Grubu'nda son sırada yer alan ve Avrupa'da bu sezon son maçına çıkacak Beşiktaş, yarın Almanya'nın Borussia Dortmund takımına konuk olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Club Brugge (Belçika)

20.45 Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Beşiktaş

23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Sheriff (Moldova)

23.00 Porto (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Milan (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

23.00 Ajax (Hollanda) - Sporting Lizbon (Portekiz)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Inter (İtalya)

8 Aralık Çarşamba:

20.45 Juventus (İtalya) - Malmö (İsveç)

20.45 Zenit (Rusya) - Chelsea (İngiltere)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)

23.00 Salzburg (Avusturya) - Sevilla (İspanya)

23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Atalanta (İtalya) - Villarreal (İspanya)

23.00 Wolfsburg (Almanya) - Lille (Fransa)

AA

Okunma Sayısı: 75
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Endonezya'da ölü sayısı 14'e çıktı

    Mescid-i Aksa'ya baskınlar sürüyor

    Meteoroloji'den Ege, Batı ve Orta Akdeniz'de kuvvetli fırtına uyarısı

    Van, 4,9 büyüklüğünde depremle sallandı

    İftiraya büyük tepki - A Haber’de Said Nursi ve Nur Talebelerine dil uzatıldı

    En tehlikelisi Çin modeli

    Perinçek “Bizim modelimiz” diyor

    Son 24 saatte 19357 vaka gözlemlendi, 185 kişi vefat etti

    Nijer'deki silahlı saldırıda 29 asker öldü

    Ceza yönetmeliği geri çekilsin

    İstikamet elektrikliler

    Fenerbahçe'yi rahatlatan galibiyet

    Harami düzeni oylarımızla yıkacağız

    Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları paylaşıldı

    'Küresel iklim krizinden en olumsuz etkilenen unsur: Toprak'

    ABD’de 12 eyalette Omicron varyantı tespit edildi

    Filistinliyi öldüren polisi "tam olarak desteklediğini" açıkladı

    Bütçe maratonu 12 gün sürecek

    Endonezya'da ölü sayısı 13'e yükseldi

    Bosna Savaşı'nda ''savaş suçu'' şüphelisi 7 kişi hakkında karar

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İftiraya büyük tepki - A Haber’de Said Nursi ve Nur Talebelerine dil uzatıldı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ölümün kıyısından döndük
    Yeni Asya'dan Size

    Fihrist Risalesi’ni neşre var mıyız?
    İlimdar Kaya

    Neymiş bu dış güçler?
    M. Said ZEKİ

    Hiç kimseden vazgeçme lüksümüz yok!
    Mehmet KARA

    “Artıp düşer”se olan millete olur!
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın Ermenilerle ilgili tesbitleri
    Risale-i Nur'dan

    İman, hakikî uhuvveti tesis eder
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Sebahattin YAŞAR

    İnsan geçmişinden neden pişmanlık duyar?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.