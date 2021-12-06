Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçları oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu gruplarında son hafta yarın ve çarşamba günü oynanacak maçlarla tamamlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele veriyor. C Grubu'nda son sırada yer alan ve Avrupa'da bu sezon son maçına çıkacak Beşiktaş, yarın Almanya'nın Borussia Dortmund takımına konuk olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçlarının programı şöyle: Yarın: 20.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Club Brugge (Belçika) 20.45 Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere) 23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Beşiktaş 23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Sheriff (Moldova) 23.00 Porto (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya) 23.00 Milan (İtalya) - Liverpool (İngiltere) 23.00 Ajax (Hollanda) - Sporting Lizbon (Portekiz) 23.00 Real Madrid (İspanya) - Inter (İtalya) 8 Aralık Çarşamba: 20.45 Juventus (İtalya) - Malmö (İsveç) 20.45 Zenit (Rusya) - Chelsea (İngiltere) 23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre) 23.00 Salzburg (Avusturya) - Sevilla (İspanya) 23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna) 23.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya) 23.00 Atalanta (İtalya) - Villarreal (İspanya) 23.00 Wolfsburg (Almanya) - Lille (Fransa) AA

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