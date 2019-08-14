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14 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Süper Lig'de ünvanlar Fenerbahçe'de

14 Ağustos 2019, Çarşamba 12:00
Fenerbahçe, 61 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede, en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor.

Süper Lig'de 62. sezon için geriye sayım sürerken, 1959 yılında başlayan organizasyonda şimdiye kadar 71 farklı takım mücadele etti.

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e en çok takım veren il İstanbul oldu.

En üst seviye ligde şu ana kadar 16 takımla yer alan İstanbul'u, 9 takımla Ankara izliyor.

Unvanlar Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, geride kalan 61 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede puan cetvelinde zirveye otururken, en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor.

Sarı-lacivertliler, oynadığı 2010 lig maçında 3493 puan alarak, ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Fenerbahçe bu alanda Galatasaray'ın 33 puan önünde yer aldı.

Galatasaray ise 2010 maçta toplam 3460 puan elde etti. Sıralamada Beşiktaş 3371 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2447 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.

En çok galip gelen takım

61 yıllık geçmişi bulunan ligde toplam 2010 maç yapan iki takımdan Fenerbahçe, aldığı 1145 galibiyetle, en yakın rakibi Galatasaray'dan 7 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor.

Galibiyet sayısında Galatasaray 1138 ile ikinci, Beşiktaş 1087 ile üçüncü, Trabzonspor ise 745 ile dördüncü sırada.

En golcüsü

Lig tarihinde en çok gol atan takım unvanına da Fenerbahçe sahip oldu.

Sarı-lacivertliler, toplam 3555 gol kaydetti. Galatasaray 3537 golle Fenerbahçe'yi izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3276.

Liderlik rekoru Galatasaray'da

Ligde 22 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olan Galatasaray, liderlik rekorunun da sahibi konumunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım, 62. sezonuna girmeye hazırlanan ligde geride kalan sezonlarda 556 haftayı lider tamamladı.

Galatasaray'ın ardından, Fenerbahçe 554 hafta liderlik koltuğunda otururken, Beşiktaş 412 haftayla üçüncü, Trabzonspor ise 200 haftayla dördüncü sırada yer aldı.

"Üç büyükler"den sonra Bursaspor

Süper Lig'de, "Üç büyükler" olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok maça çıkan takım, geçen sezon küme düşen Bursaspor.

"Üç büyükler", geride kalan 61 sezonda da ligde yer alırken, Bursaspor ile MKE Ankaragücü ise 50'şer kez en üst seviye ligde mücadele etti.

Bursaspor ligde 1644 müsabakaya çıkarken, MKE Ankaragücü ise 1626 karşılaşma oynadı.

71 takım mücadele etti

Lig tarihinde bugüne dek 71 değişik takım mücadele etti.

En üst seviyedeki lige bu sezon yükselen Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor daha önce bu organizasyonun tecrübesini yaşarken, Gazişehir Gaziantep ise ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek. Gaziantep temsilcisi, ligde yer alan 72. takım olacak.

7 takım artı averajda

Süper Lig'de geride kalan 61 sezon sonunda 71 takımın sadece 7'sinin artı averajı bulunuyor.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Medipol Başakşehir, Eskişehirspor ve Sarıyer, lig tarihinde artı averaja sahip takımlar olarak dikkati çekti.

Fenerbahçe 1816 averajla başı çekerken, Galatasaray 1784, Beşiktaş 1578, Trabzonspor 849, Medipol Başakşehir 101, Eskişehirspor 9, Sarıyer de 2 averaja sahip.

AA

Etiketler: süper lig, fenerbahçe
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