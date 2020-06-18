TFF 1. Lig'de heyecan yarın tekrar başlayacak

TFF 1. Lig'de koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen 2019-2020 sezonu, yaklaşık 3 aylık aranın ardından yarın yapılacak 2 maçla yeniden başlayacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ligde son karşılaşma 16 Mart'ta oynandı. Liglere 19 Mart'ta ara verildi. Ligde 95 günlük hasret, yarın yapılacak iki maçla sona erecek. Ligin 29. haftasında yarın Giresunspor-Adanaspor, İstanbulspor-Hatayspor müsabakaları yapılacak. Salgın dolayısıyla kapsamlı sağlık önlemleri altında gerçekleştirilecek müsabakalar seyircisiz oynanacak. Seyircisiz karşılaşmalarda futbolcular dahil toplam 296 kişi stadyumda bulunacak. AA

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