TFF'den Fenerbahçe'nin kural hatası itirazı hakkında karar

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü'nün kural hatası itirazlarının reddedildiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da toplanan yönetim kurulu, Süper Lig'de 16 Eylül Pazartesi günü oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili Fenerbahçe Kulübünün yapmış olduğu başvuruyu değerlendirdi ve müsabakada kural hatası olmadığına karar verdi. Yönetim kurulu, toplantıda MKE Ankaragücü Kulübünün 21 Eylül Cumartesi günü oynanan Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçında kural hatası yapıldığına dair başvurusunu da reddetti. Ayrıca, Merkez Hakem Kurulunun önerisiyle, üst klasman hakemi Suat Arslanboğa'nın TFF ile imzalamış olduğu 1 Ağustos 2019 başlangıç ve 31 Mayıs 2020 bitiş tarihli profesyonel hakem sözleşmesinin feshedildiği aktarıldı. Öte yandan, TFF 2. Lig'de Vanspor ile Piserro Kahramanmaraşspor arasında oynanan müsabakanın ardından saldırıya uğrayan hakem Alparslan Şen'in şikayeti doğrultusunda, açılacak kamu davasına TFF olarak müdahil olma talebinde bulunulması ve davanın sonuna kadar takip edilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi. AA

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