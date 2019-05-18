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18 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde final heyecanı

18 Mayıs 2019, Cumartesi
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Real Madrid'i 95-90 yenen CSKA Moskova, finale yükseldi ve Fenerbahçe Beko'yu mağlup eden bir diğer Türk Takımı AE'nin rakibi oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 4 dakikası Real Madrid'in 8-7 üstünlüğüyle geçildi. Pota altını iyi kullanan İspanyol ekibi, ilk çeyreği 22-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Rodriguez'le dış şutlarda başarılı olan CSKA Moskova, 14. dakikada 29-28 öne geçti. Causer'un etkili oyunuyla Real Madrid, üstünlüğü tekrar eline aldı ve soyunma odasına 45-43 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte hem savunmada hem de hücumda çok iyi oynayan ve boyalı alanı etkili kullanan Real Madrid, 26. dakikada 13 sayılık farkı yakaladı: 50-63. İspanyol ekibi, final periyoduna 73-65 önde girdi.

Final periyodu büyük çekişmeye sahne oldu. Son çeyreğe etkili başlayan taraf CSKA Moskova oldu. Rus ekibi, Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso'nun aldığı sportmenlik dışı faulü de iyi değerlendirdi ve 35. dakika içinde 13 sayılık farkı 2'ye indirdi: 76-78. CSKA Moskova, bitime 1 dakika 19 saniye kala De Colo'nun 3 sayılık basketiyle 87-85 öne geçti. Son 14.1 saniyeye 93-90 CSKA Moskova, üstün girdi. CSKA Moskova, üstünlüğünü korudu ve maçı 95-90 kazanarak adını finale yazdırdı.

Anadolu Efes-CSKA Moskova finali 19 Mayıs Pazar günü TSİ 21.30'da oynanacak.

Real Madrid de aynı gün Fenerbahçe Beko'yla üçüncülük maçına TSİ 18.30'da çıkacak.

"Çok zor bir rakip"

CSKA Moskova'nın Başantrenörü Dimitris Itoudis, "Finalde diğer büyük bir takım AE'ye karşı oynayacağız." dedi.

Dörtlü Final'in yarı finalinde Real Madrid'i eleyerek finale kalmalarının ardından gazetecilere konuşan Itoudis, AE'nin "mükemmel bir sezon geçirdiğini ve büyük bir antrenörü olduğunu" söyledi.

Real Madrid'e karşı aldıkları galibiyeti değerlendiren Yunan teknik adam, "İnanılmaz bir geri dönüş yaptık. Tüm oyuncularımı kutluyorum. Hepsi yürekten oynadı." ifadelerini kullandı. 

Sergio Rodriguez

Diğer yandan CSKA Moskova'nın oyuncularından Sergio Rodriguez de yaptığı açıklamada, "Finali kazanmak için Real Madrid'e karşı oynadığımız gibi oynayıp çok iyi motive olmalıyız." dedi.

CSKA Moskova'nın yari finalde Real Madrid'i elediği maçın ardından konuşan Rodriguez, "AE çok zor bir rakip, çok yetenekli oyunculara sahip bir takım. Kendilerine güvenleri çok yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

AE'nin Avrupa Ligi play-off maçlarında Barcelona'ya karşı çok iyi oynadığını vurgulayan İspanyol basketbolcu, "Birçok kişi sezon boyunca onların (Anadolu Efes) performansının düşeceğini sanıyordu ama hiç de öyle olmadı. Fenerbahçe maçının da son periyodunu izledim. Harika bir maç oynadılar." diye konuştu.

AA

Etiketler: dörtlü final
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