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27 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Trabzon Çimşir’le coştu

26 Şubat 2020, Çarşamba 22:38
40 YAŞINDAKİ TEKNİK DİREKTÖR HÜSEYİN ÇİMŞİR’LE 5 LİG MAÇINDA 4 GALİBİYET, 1 BERABERLİK ALARAK ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA İDDİALI BİR DURUMA GELEN BORDO-MAVİLİ TAKIM, BU HAFTA SAHASINDA ÇAYKUR RİZESPOR KARŞISINDA KAZANARAK ZİRVE YOLUNDA BİR ENGELİ DAHA AŞMANIN HESAPLARINI YAPIYOR.

Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yakaladığı çıkışı Çaykur Rizespor karşısında da sürdürerek zirve mücadelesinde bir engeli daha aşmaya çalışacak. Bordo-mavililer, Hüseyin Çimşir yönetiminde ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle yenilgi yüzü görmezken Çaykur Rizespor karşısında da kayıpsız yoluna devam etmek istiyor.

Çimşir ile sahasında Kasımpaşa’yı 6-0, Fenerbahçe’yi 2-1 yenen Karadeniz ekibi, Gençlerbirliği’ni deplasmanda 2-0 mağlup etti. Daha sonra yine evinde Sivasspor’u 2-1 yenen bordo-mavililer, Beşiktaş deplasmanından da 2-2’lik beraberlikle döndü. Karadeniz ekibi, 40 yaşındaki teknik adamıyla 2,6 puan ortalamasıyla zirvede de ağırlığını hissettirdi. Trabzonspor, lig tarihinde Çaykur Rizespor karşısında başarılı sonuçlar alırken sahasında tek yenilgi yaşadı. Bordo-mavililer, komşusuyla sahasında oynadığı 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Rakibi karşısındaki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0’lık sonuçla alan bordo-mavili takım, daha sonraki 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, futbolculardan doğru pozisyon almalarını  isteyerek, “Maç içinde her zaman problem çözen olmalıyız. Doğru pozisyon problemi çözüyor. Buna dikkat edelim.” diye konuştu.

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