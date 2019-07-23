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23 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Türkiye'den Avrupa'ya gönderilen en pahalı futbolcular arasına girdi

23 Temmuz 2019, Salı 18:51
Fenerbahçe'nin Napoli'ye sattığı genç futbolcu Eljif Elmas, 16 milyon avro bedeliyle Türkiye'nin Avrupa'ya gönderdiği en pahalı futbolcular arasında yer aldı.

Fenerbahçe'nin Kuzey Makedonya Cumhuriyeti takımı Rabotnicki'den transfer ettiği Eljif Elmas iki sezonluk İstanbul macerasının ardından İtalyan takımı Napoli'ye 16 milyon avro bedelle transfer olarak Türkiye'den Avrupa'ya giden en pahalı futbolcular arasına girmeyi başardı.

Beşiktaş'tan 22 milyon avro karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olarak Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen oyuncu olarak tarihe geçen Cenk Tosun, listenin ilk sırasında yer alıyor.

2017-2018 sezonunun ara transfer döneminde Galatasaray'dan İngiliz ekibi Stoke City'ye 16 milyon avro bedelle transfer olan Badou Ndiaye ise sarı-kırmızılı kulübün satışından en fazla gelir elde ettiği oyuncu olma unvanını ele geçirdi.

Sow da 16 milyon avroya satıldı

Fenerbahçe'nin yurt dışına gönderdiği en pahalı isimler arasında Moussa Sow da yer aldı.

Senegalli oyuncu, Fenerbahçe forması altında geçirdiği 4 sezonun ardından Birleşik Arap Emirlikleri takımı El-Ehli'ye 16 milyon avro bedelle transfer olarak Türkiye'den transfer olan en yüksek ücretli futbolculardan oldu.

Elvir Balic de 1999-2000 senesinde Real Madrid'e 15,6 milyon avro bedelle transfer olarak rekor kırmıştı.

En çok satışı Fenerbahçe yaptı 

Fenerbahçe, futbolcu ihracatından en fazla parayı kazanan takım oldu.

Son olarak Eljif Elmas'ı 16 milyon avro bedelle Napoli'ye satan Fenerbahçe, Sow, Balic'in yanı sıra Simon Kjaer'i 12,5 milyon avroya Sevilla'ya, Nicolas Anelka'yı 12 milyon avroya Bolton Wanderers'a, Jay Jay Okocha'yı da 12,4 milyon avroya, Emmanuel Emenike'yi de 10 milyon avroya sattı.

Fenerbahçe böylelikle 7 önemli futbolcu satışı gerçekleştirdi.

En yüksek bedelle satılan futbolcular

Türkiye'den yurt dışına en yüksek bedelle satılan futbolcular şunlar:

Futbolcu Takımı Transfer olduğu takım Bedeli

Cenk Tosun Beşiktaş Everton 22 milyon avro

Badou Ndiaye Galatasaray Stoke City 16 milyon avro

Eljif Elmas Fenerbahçe Napoli 16 milyon avro

Moussa Sow Fenerbahçe El-Ehli 16 milyon avro

Elvir Balic Fenerbahçe Real Madrid 15,6 milyon avro

Cengiz Ünder Medipol Başakşehir Roma 13,4 milyon avro

Demba Ba Beşiktaş Shanghai Shenhua 13 milyon avro

Simon Kjaer Fenerbahçe Sevilla 12,5 milyon avro

Bruma Galatasaray RB Leipzig 12,5 milyon avro

Jay Jay Okocha Fenerbahçe Paris Saint Germain 12,4 milyon avro

Arda Turan Galatasaray Atletico Madrid 12 milyon avro

Nicolas Anelka Fenerbahçe Bolton Wanderers 12 milyon avro

Ozan Kabak Galatasaray Stuttgart 11 milyon avro

Emmanuel Emenike Fenerbahçe Spartak Moskova 10 milyon avro

AA

Etiketler: elmas, fenerbahçe, transfer
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