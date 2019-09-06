Türkiye ile Andorra 3. kez karşı karşıya geliyor

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarınki rakibi Andorra ile tarihinde üçüncü kez karşılaşacak.

'EURO 2020'ye katılacağımıza inanıyoruz' Millilerin rakibi Andorra İki ülke A milli takımları daha önceki iki maçını da 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gruplarında oynamıştı. Türkiye, 2013 yılında oynanan D Grubu karşılaşmalarında rakibini deplasmanda 2-0, sahasında da 5-0 mağlup etmişti. İki maçta rakibine 7 gol atan milliler, kalesinde ise gol görmedi. Son maçını 6 Eylül 2013'te oynayan iki takım, 6 yıl sonra bu kez 7 Eylül 2019'da karşılaşacak. Milli takımın son 6 yıldaki en farklı galibiyeti Andorra'ya karşı A Milli Futbol Takımı, 96 yıllık tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birini Andorra karşısında elde etti. Milli takım, 6 Eylül 2013'te Kayseri'de oynanan mücadelede rakibini 5-0 yendi. Umut Bulut'un "hat-trick" yaptığı karşılaşmanın diğer golleri Burak Yılmaz ve Arda Turan'dan gelmişti. Bu sonuç, ay-yıldızlı ekibin son 6 yıldaki en farklı galibiyeti olarak da kayıtlara geçti. Milliler, o tarihten bugüne kadar oynadığı 65 mücadelede 5 farklı bir galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip bu süreçte Moldova ve Bulgaristan'ı 4-0 yendi. Farklı skorlar A Milli Futbol Takımı'nın 96 yıllık tarihindeki en farklı skorlu galibiyetleri şöyle: Tarih Yer Organizasyon Rakip Sonuç 20.11.1949 Ankara Dünya Kupası Elemeleri Suriye 7-0 20.06.1954 Cenevre Dünya Kupası Elemeleri Güney Kore 7-0 10.11.1996 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri San Marino 7-0 08.06.2005 Almatı Dünya Kupası Elemeleri Kazakistan 6-0 28.05.1950 İstanbul Özel İran 6-1 12.10.1994 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri İzlanda 5-0 10.09.1997 San Marino Dünya Kupası Elemeleri San Marino 5-0 14.11.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Avusturya 5-0 16.10.2002 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Liechtenstein 5-0 01.10.2006 Frankfurt Avrupa Şampiyonası Elemeleri Moldova 5-0 06.09.2013 Kayseri Dünya Kupası Elemeleri Andorra 5-0 Not: Maç skorlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır. AA

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