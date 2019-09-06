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6 EYLÜL 2019 CUMA - YIL: 50

Türkiye ile Andorra 3. kez karşı karşıya geliyor

06 Eylül 2019, Cuma 20:14
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarınki rakibi Andorra ile tarihinde üçüncü kez karşılaşacak.

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Millilerin rakibi Andorra

İki ülke A milli takımları daha önceki iki maçını da 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gruplarında oynamıştı.

Türkiye, 2013 yılında oynanan D Grubu karşılaşmalarında rakibini deplasmanda 2-0, sahasında da 5-0 mağlup etmişti.

İki maçta rakibine 7 gol atan milliler, kalesinde ise gol görmedi.

Son maçını 6 Eylül 2013'te oynayan iki takım, 6 yıl sonra bu kez 7 Eylül 2019'da karşılaşacak.

Milli takımın son 6 yıldaki en farklı galibiyeti Andorra'ya karşı

A Milli Futbol Takımı, 96 yıllık tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birini Andorra karşısında elde etti.

Milli takım, 6 Eylül 2013'te Kayseri'de oynanan mücadelede rakibini 5-0 yendi. Umut Bulut'un "hat-trick" yaptığı karşılaşmanın diğer golleri Burak Yılmaz ve Arda Turan'dan gelmişti.

Bu sonuç, ay-yıldızlı ekibin son 6 yıldaki en farklı galibiyeti olarak da kayıtlara geçti.

Milliler, o tarihten bugüne kadar oynadığı 65 mücadelede 5 farklı bir galibiyet elde edemedi.

Ay-yıldızlı ekip bu süreçte Moldova ve Bulgaristan'ı 4-0 yendi.

Farklı skorlar

A Milli Futbol Takımı'nın 96 yıllık tarihindeki en farklı skorlu galibiyetleri şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Rakip Sonuç

20.11.1949 Ankara Dünya Kupası Elemeleri Suriye 7-0

20.06.1954 Cenevre Dünya Kupası Elemeleri Güney Kore 7-0

10.11.1996 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri San Marino 7-0

08.06.2005 Almatı Dünya Kupası Elemeleri Kazakistan 6-0

28.05.1950 İstanbul Özel İran 6-1

12.10.1994 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri İzlanda 5-0

10.09.1997 San Marino Dünya Kupası Elemeleri San Marino 5-0

14.11.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Avusturya 5-0

16.10.2002 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Liechtenstein 5-0

01.10.2006 Frankfurt Avrupa Şampiyonası Elemeleri Moldova 5-0

06.09.2013 Kayseri Dünya Kupası Elemeleri Andorra 5-0

Not: Maç skorlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

AA

Etiketler: milli takım
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