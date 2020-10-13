Türkiye Kupası heyecanı başladı

Futbolda, Türkiye Kupası'nda 2020-2021 sezonu 1. turda yapılan 3 maçla start aldı.

Kupanın 1. turunda 3. Lig'de yer alan takımlardan 42'si mücadele ediyor. Maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan yeni statü gereği tek maç üzerinden oynanıyor. Organizasyonda bugün yapılan 3 karşılaşmanın ardından Yozgatspor 1959, Çankaya FK ve Bergama Belediyespor, 2. tura yükseldi. Türkiye Kupası'nda 1. turda oynanan maçların sonucu şöyle: Çarşambaspor-Yozgatspor 1959: 0-1 Altındağspor-Çankaya FK: 1-2 Bergama Belediyespor-Manisaspor: 1-0 AA

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