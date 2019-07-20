Ünlü İspanyol futbolcudan Trabzonspor paylaşımı

Barcelona'nın dünya yıldızı futbolcusu Gerard Pique, Trabzonspor'un çok beğenilen yeni forma tanıtımı videosunu Twitter'ından paylaştı.
İspanyol futbolcunun ilettiği mesajda, "Bu video Trabzonspor'un yeni formasını tanıtıyor. Futbola aşıksanız ve eskiden sokakta top koşturmuşsanız sizi ağlatır. Harika" sözleri yer alıyor.
TRABZONSPOR'DAN FORMA SÖZÜ
Trabzonspor, yeni formasının tanıtım filmini paylaşan Barcelona’nın yıldız oyuncusu Pique’ye forma gönderecek.
Trabzonspor Kulübü, resmi twitter hesabından teşekkür ettiği Pique’ye, “Sana ve değerli ailene gri formadan göndereceğiz. Bordo-Mavi Trabzonspor’dan, Bordo-Mavi Barcelona’ya sevgilerle” notuyla forma gönderme sözü verdi.