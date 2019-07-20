Ünlü İspanyol futbolcudan Trabzonspor paylaşımı

Barcelona'nın dünya yıldızı futbolcusu Gerard Pique, Trabzonspor'un çok beğenilen yeni forma tanıtımı videosunu Twitter'ından paylaştı.

İspanyol futbolcunun ilettiği mesajda, "Bu video Trabzonspor'un yeni formasını tanıtıyor. Futbola aşıksanız ve eskiden sokakta top koşturmuşsanız sizi ağlatır. Harika" sözleri yer alıyor. TRABZONSPOR'DAN FORMA SÖZÜ Trabzonspor, yeni formasının tanıtım filmini paylaşan Barcelona’nın yıldız oyuncusu Pique’ye forma gönderecek. Trabzonspor Kulübü, resmi twitter hesabından teşekkür ettiği Pique’ye, “Sana ve değerli ailene gri formadan göndereceğiz. Bordo-Mavi Trabzonspor’dan, Bordo-Mavi Barcelona’ya sevgilerle” notuyla forma gönderme sözü verdi.

Okunma Sayısı: 151

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.